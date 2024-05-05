WhatsApp, yakında topluluklardaki grupların gizlenmesine olanak tanıyacak. Bu özellik, hem gizliliği artıracak hem de toplulukların daha iyi kontrol edilmesini sağlayacak.

Sürekli olarak yeni özellikleriyle karşımıza çıkan WhatsApp, “Topluluklar” isimli özelliğine de yenilikler getiriyor. Daha birkaç gün önce etkinlik planlama ve duyuru gruplarında yanıt verme özelliğinin geldiğini görmüştük.

Şimdi ise Topluluklar’a eklenecek bir başka özellik ortaya çıktı. Yeni özellik, WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün beta versiyonunda keşfedildi.

Topluluklardaki grupları gizlemek mümkün olacak

Aslında bir süredir test edilen bu özellik, topluluklarda bulunan gruplarla alakalı. Kullanıcılar, yeni araçla birlikte grupları ana topluluktan gizleyebilecekler. Böylece topluluklarda daha gelişmiş gizlilik ve kontrol sağlanabilecek.

WABetaInfo’nun paylaştığı ekran görüntüleri, platformun bu özelliğe yeni bir araç eklediğini de ortaya koyuyor. WhatsApp, bir “gizli simgesi” sayesinde o gruplara üye olan kullanıcıların hangi grupların gizli olduğunu hızlı bir şekilde anlamasını sağlıyor. Bu şekilde gruptaki aktiviteler gizli tutarken kullanıcının gruptan haberi olabiliyor. Ayrıca yöneticilerin daha özel grupları genel görünümden uzak tutmasını da sağlayabiliyor. Şirketin gizli grup sohbetinin hangi topluluğa ait olduğunu sohbet bilgisi ekranından göstereceğini de belirtelim.

Özellik hakkında bildiklerimiz şimdilik bu kadar. Ne zaman kullanıma sunulacağı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.