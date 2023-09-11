WhatsApp'ın son Android beta sürümünde çapraz platform desteği göründü. Bu yeni özellik, Avrupa Birliği'nin "Dijital Pazarlar Yasası"na uymak için atılan önemli bir adım.

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Avrupa Birliği'nin teknoloji şirketleri ile ilgili önemli bir kararından bahsettik. Bu bağlamda; "Dijital Piyasalar Yasası" kapsamında "eşik bekçisi" teknoloji şirketlerinin hangileri olduğu ve bunların neler yapmaları gerektiği kamuoyu ile paylaşılmıştı. Meta cephesinden gelen son haberler, eşik bekçilerinden biri olan WhatsApp'ın Avrupa Birliği'nin kuralları ile nasıl uyumlu hale geleceğini gözler önüne seriyor.

WhatsApp'ın 2.23.19.8 kodlu Android beta sürümü, Meta'nın Avrupa Birliği'nin aldığı karara uyum sağlamak için yeni bir özellik üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi. Buna göre WhatsApp, gelecekte çapraz platform desteği sunacak. Uygulamaya eklenecek "üçüncü taraf sohbetler" isimli yeni bir bölüm, kullanıcıların WhatsApp harici uygulamalardan gelen mesajlara ulaşmalarını sağlayacak.

Özelliğin nasıl çalışacağı belli değil

WABetaInfo, şimdilik sadece basit bir ekran görüntüsünü alabildiği özelliğin nasıl çalıştığına ilişkin hiçbir tespitte bulunamadı. Hal böyle olunca özelliğin nasıl çalışacağına ilişkin en ufak bir bilgi sahibi değiliz. Ancak bu özellik sayesinde telefonunuza gelen SMS'lerin, üçüncü taraf sohbetler bölümünde yer alacağını düşünüyoruz. Kullanıcı, WhatsApp üzerinden görüntüleyebileceği mesaja yine WhatsApp üzerinden yanıt verebilecek.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özelliğin kullanıcılara ne zaman ulaşacağı belli değil. Hatta bu özelliğin küresel çapta kullanıma sunulup sunulmayacağı da belli değil. Meta, bu yeni özelliği sadece Dijital Pazarlar Yasası'nın geçerli olduğu Avrupa Birliği ülkelerinde de kullanıma sunabilir. Önümüzdeki günler, eşik bekçisi ilan edilen tüm teknoloji şirketlerinin benzer adımlarıyla karşılaştığımız bir süreç olacak gibi görünüyor.

Eşik bekçiliği ve eşik bekçisi olarak ilan edilen teknoloji şirketlerinin tümü için: