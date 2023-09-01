WhatsApp'ın son Android beta sürümünde, e-posta ile doğrulama özelliği tespit edildi. Yeni özellik, kullanıcıların WhatsApp'a giriş yaparken yeni bir doğrulama yöntemi kazanmalarını sağlayacak.

WhatsApp'ın 2.23.18.19 kodlu Android beta sürümünde, henüz geliştirme aşamasında olan yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu yeni özellik, kullanıcı deneyimini güvenlik açısından iyileştirecek gibi görünüyor. Zira üzerinde çalışılan özellik, kullanıcıların WhatsApp'a e-posta hesaplarını tanımlamalarını sağlayacak.

Bugün WhatsApp'a giriş yapmak isteyen bir kullanıcı, telefon numarasını kullanmak zorunda. Geliştirme aşamasındaki e-posta özelliği, kullanıcıların e-posta adreslerini de kullanmalarını sağlayacak. Ayrıca bu özellik sayesinde yeni bir cihazda oturum açmak isteyen kullanıcı, SMS veya arama ile aldığı doğrulama kodu yerine e-posta adresine gelecek kodu da kullanabilecek. Ancak, e-posta adresinin yeni bir WhatsApp hesabı oluşturmak için yeterli olup olmayacağını henüz bilmiyoruz.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

Geliştirme aşamasındaki özelliği ortaya çıkaran WABetaInfo, e-posta desteği sayesinde WhatsApp yedekleme işleminin kolaylaşacağını söylüyor. Ayrıca; eğer geçmişte WhatsApp'ı yedeklemek için tanımladığınız bir e-posta adresi varsa, yeni özellik bunu otomatik olarak tanımlayacak. Yeni özelliğin başka hangi özellikler sunacağına ilişkin herhangi bir bilgi sahibi değiliz.

WhatsApp'ın geliştirme aşamasındaki yeni özelliğinin kullanıcılara ne zaman ulaşacağına ilişkin herhangi bir bilgi yok. Ancak özelliğin henüz erken aşamada olduğunu unutmamak gerekiyor. Yani WhatsApp'ın e-posta ile doğrulama özelliğini kullanabilmek için bir süre daha beklemek gerekecek.