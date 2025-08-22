WhatsApp'ın "2.25.23.21" kodlu Android beta sürümünde dikkat çekici bir özellik tespit edildi. Test aşamasında olan yeni özellik, kullanıcıların cevapsız kalan çağrılar için hızlıca sesli mesaj göndermelerini sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, dikkat çeken bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor gibi görünüyor. Uygulamanın "2.25.23.21" kodlu Android beta sürümünde test aşamasına açılan yeni özellik, aradığınızda açmayan bir kullanıcıya anında sesli mesaj göndermenizi sağlayacak. Böylelikle durumun aciliyetini bildirmiş olacaksınız.

WhatsApp'ın yeni özelliğini aslında gereksiz olarak düşünebilirsiniz. Neticede uygulama, zaten sesli mesajlar için bir buton sunuyor. Test edilen yeni özellik, buna bir alternatif oluşturuyor. Kullanıcılar, cevapsız kalan sesli çağrının hemen altında yer alacak yeni bir buton ile cevapsız kalan çağrı için hızlıca sesli mesaj gönderebilecek.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere WhatsApp'ın yeni özelliği, oldukça basit bir çalışma mantığına sahip olacak. Kullanıcılar, yeni özelliğe doğrudan arama ekranından veya sohbet içerisinden kolayca ulaşabilecekler. WhatsApp, bu yeni özellik sayesinde iletişim kurmanın yeni bir alternatifini oluşturmuş olacak.

Meta, WhatsApp'ın yaklaşmakta olan özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Ancak geliştirici ekibin bu yeni özellik için fazla efor harcamayacağı da aşikâr. Bu yüzden, özelliğin yakın bir gelecekte erişime açılacağını düşünüyoruz.