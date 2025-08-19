WhatsApp'ın iOS beta sürümünde dikkat çekici bir özellik test edilmeye başladı. Bu yeni özellik, kullanıcılara yapay zekâ destekli yeni bir yardımcı sunacak. Peki bu yardımcı tam olarak ne iş yapacak?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformu WhatsApp ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uygulamanın "25.22.10.74" kodlu iOS beta sürümünde yayımlanan yeni bir özellik, kullanıcı deneyimine önemli bir katkı sağlayacak gibi görünüyor. Gelin hep birlikte yapay zekâ destekli bu özellikle ilgili detaylara yakından bakalım.

WhatsApp'ın iOS beta sürümünde test edilen yeni özellik, kullanıcılara yapay zekâ destekli yeni bir asistan sunuyor. Bu yeni asistan, kullanıcılara gönderecekleri mesajlarla ilgili yardımcı oluyor. Siz bir taslak oluşturuyorsunuz; yapay zekâ da sizin oluşturduğunuz taslağı gönderilebilir şık bir mesaj hâline getiriyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor:

WhatsApp'ın yeni özelliği, oldukça basit bir kullanım şekline sahip olacak. Bir mesaj yazmaya başlayan kullanıcı, çıkartma simgesinin olduğu yerin kalem simgesine dönüştüğünü görecek. Buna dokunan kullanıcı, Meta AI'dan güç alan yazma yardımcısını aktifleştirmiş olacak. Kullanıcı, kendisine sunulacak önerilerden birini alıp, sohbete gönderebilecek.

WhatsApp'ın test edilen özelliğinin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik belli değil. Kullanıcılardan toplanacak geri bildirim, özelliğin geleceği için büyük önem arz edecek. Ancak Meta AI Türkiye'de aktif olmadığı için bu yeni özellik, kararlı sürüme ulaşsa bile bizler için bir şey ifade etmeyecek. En azından şimdilik...