WhatsApp, kullanıcılarının cihazları arasında kolayca dosya paylaşmasını sağlayacak Airdrop benzeri bir özellik üzerinde çalışıyor. Henüz ne zaman çıkacağı bilinmeyen özellik, iOS ve Android arasında paylaşım yapmayı çok kolay hâle getirebilir.

WhatsApp, sık sık yeni özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Daha birkaç gün önce kanalları devretmeye yarayan bir yeniliğin geleceğini görmüştük. Geçen hafta ise yeni metin formatlarının yolda olduğu ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise platformun tüm kullanıcılarını sevindirebilecek bir özellik getireceği fark edildi. Her zamanki gibi WABetaInfo tarafından fark edilen bu özellik, Airdrop benzeri bir işleve sahip.

Dosyalarınızı, yakındaki WhatsApp kullanıcılarıyla telefonunuzu sallayarak kolayca paylaşabileceksiniz

WhatsApp’ın yeni özelliği, şu anda geliştirme sürecinde. Ancak gelen ekran görüntüleri, nasıl çalışacağına dair bizlere fikir veriyor. Tahmin edebileceğiniz gibi yakındaki kullanıcılarla dosya paylaşmayı sağlayacak. İki cihaz arasındaki uzaklığın ne kadar olacağını bilemiyoruz.

Buna ek olarak özelliğin telefonları sallayarak çalışacağı da görülüyor. WhatsApp, alıcının uygulamayı açıp telefonunu sallayarak paylaşma talebini görebileceğini belirtmiş. Ayrıca paylaşımların uçtan uca şifrelenme ile korunacağı da görülüyor.

Özellik hakkında bildiklerimiz bu kadar. Ne zaman çıkış yapacağı, aynı anda kaç dosyanın paylaşılabileceği gibi bilgiler henüz yok. Detayları öğrenmek için beklememiz gerek. Dosya paylaşma henüz beta testlerine bile girmedi. Yani gelmesine daha çok var diyebiliriz.

Bilindiği üzere iOS’te Aidrop, Android’de ise Yakındakilerle Paylaş veya Quick Share gibi özelliklerle dosya paylaşılabiliyordu. Ancak Apple cihazlarla Android arasında dosya aktarımı yapmak bu kadar kolay değildi. WhatsApp’ın yeni özelliği bunlara bir alternatif olabilir. Bu da 2 milyardan fazla WhatsApp kullanıcısının kolayca çapraz platform paylaşımı yapabileceği anlamına geliyor.