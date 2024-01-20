WhatsApp'ın kanallar için 'devretme' özelliği üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Böylece sahibi olduğunuz bir kanalı, tamamen başka birine devredebileceksiniz.

WhatsApp için hala "Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması" diyor olsak da WhatsApp, özellikle son birkaç yıl içinde eşimize dostumuza mesaj atıp halini hatrını sorduğumuz bir uygulama olmaktan fazlasıyla çıktı. Artık apartman toplantılarından doğum günü kutlamalarına pek çok etkinliği WhatsApp üzerinden gerçekleştirebiliyor, hatta güncel haberleri dahi WhatsApp üzerinden takip edebiliyoruz.

Bildiğiniz gibi WhatsApp, nispeten yeni sayabileceğimiz kanallar özelliği ile birlikte kullanıcıların ya da içerik üreticilerin, tek taraflı paylaşımlar yapabilecekleri yeni bir alan oluşturmuştu. Örneğin tuttuğunuz takımın WhatsApp kanalına abone olarak takımınızla ilgili gelişmeleri takip edebiliyor ya da bir haber kuruluşunun kanalına abone olarak haberleri okuyabiliyorsunuz.

Abone olduğunuz WhatsApp kanalı satışa çıkarsa saşırmayın

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, bu kanalların bir kullanıcıdan diğerine devredilmesini mümkün kılıyor. Yeni açtığınız bir kanalı artık yönetmek istemiyorsanız ve yönetmek isteyen başka biri varsa, kanalı devredip hayatınıza devam edebileceksiniz. Yani yakında WhatsApp kanalları da ticari birer ürün haline gelecek desek çok da yanlış olmaz.

Çok takipçili Facebook sayfalarının ya da Twitter hesaplarının son derece yüksek bedellere alınıp satıldığını duymuşsunuzdur. Muhtemelen WhatsApp'ın yeni özelliğinden sonra yüksek sayıda aboneye sahip kanallar da alınıp satılmaya başlanacak. Neticede kanal sahibi, abonelere her türlü reklam ya da satışından komisyon alacağı ürünler gösterebilir. Bu da kanalların maddi değerlerinin de olmasını mümkün kılıyor.

Devredilen WhatsApp kanallarını geri almak mümkün olmayacak

WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere göre bir WhatsApp kanalını başka birine devredilmek için öncelikle o kullanıcıyı, yönetici olarak atamak gerekecek. Sonrasında ise kanal sahipliği, ilgili kişiye devredilebilecek. Bu işlemin herhangi bir geri dönüşünün olmadığının altını çizelim. Yani kanal, başka birine devredildiğinde, yeni sahibi istemediği sürece kanalı geri almak mümkün olmayacak.

WhatsApp'ın kanal devretme özelliği şu anda hem iOS hem de Android tarafında geliştirme aşamasında bulunuyor. Özelliğin beta ve kararlı sürüm kullanıcılarına ne zaman ulaşacağı şimdilik bilinmiyor.