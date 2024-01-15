Popüler uygulama WhatsApp, Android'deki beta sürümünde kodların, alıntıların ve listelerin paylaşılabileceği yeni metin formatlarını test ediyor.

Android betasında testlerinde devam eden WhatsApp, kodları, alıntıları ve listeleri paylaşmayı sağlayacak olan yeni araçlarla birlikte sohbetlerde metinlerin formatını belirlemenin daha kolay olmasını mümkün hâle getirecek. Böylece WhatsApp mesajlarının hem okunabilirlikleri artacak hem de organize edilmeleri daha kolay olacak.

Bu özellikler şu aşamada yalnızca Android cihazlarda WhatsApp beta sürümü için erişilebilir durumda ancak yakın zamanda bu özelliklerin tüm kullanıcılara açılması bekleniyor. Böylece artık listeler yapmak için not oluşturma programlarına gerek kalmayacak, istenen içerikler istenilen formatta karşı tarafa ulaştırılabilecek.

İşte WhatsApp'ın test ettiği tüm özellikler:

Kod blokları - Kod blokları sayesinde kod parçalarını paylaşmak ve okumak daha kolay olacak. Kod bloğu yazmak için ise yapılması gereken tek şey, kodların yer alacağı alanı "()" şeklinde belirlemek.

- Kod blokları sayesinde kod parçalarını paylaşmak ve okumak daha kolay olacak. Kod bloğu yazmak için ise yapılması gereken tek şey, kodların yer alacağı alanı "()" şeklinde belirlemek. Alıntı blokları - Alıntı blokları ise başka bir mesajın belli bir kısmını alıntılayarak cevap vermeyi sağlayacak. Bunu yapmak için de mesajı yazmaya başlarken ">" işareti koymak gerekecek.

- Alıntı blokları ise başka bir mesajın belli bir kısmını alıntılayarak cevap vermeyi sağlayacak. Bunu yapmak için de mesajı yazmaya başlarken ">" işareti koymak gerekecek. Listeler - Listeleri yapmak da oldukça kolay ve içgüdüsel bir yöntemle gerçekleştirilecek. Liste yapmak için metnimize * işaretiyle, (-) ile ya da bir sayıyla başlamak yeterli olacak.

WhatsApp daha önce de metinleri düzenlemek için farklı araçlar kullanıma sunmuştu. Şu anda da kullanılan bu özellikler sayesinde metinleri kalınlaştırmak, italik olarak yazmak ya da üstlerini çizmek mümkün oluyordu. Yeni güncelleme ile birlikte artık WhatsApp'ta kullanım daha da kolaylaşmış olacak.