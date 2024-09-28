WhatsApp durumlarına anket özelliği geliyor

WhatsApp'ın "24.20.10.70" kodlu iOS beta sürümünde, durumlara anket ekleme özelliği üzerinde çalıştığı tespit edildi. Yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik belli değil.

Dünyanın en popüler çevrim içi anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Uygulamanın "24.20.10.70" iOS beta sürümünde tespit edilen özellik, kullanıcıların durumlarında anket paylaşımları yapmalarını sağlayacak.

Aslına bakacak olursak WhatsApp'ın anket özelliği, çok uzun zamandır aramızda. Ancak kullanıcılar, bu özelliği gruplarda ve bireysel sohbetlerinde kullanabiliyorlardı. İşte geliştirilmekte olan özellik, bu durumu değiştirecek. Kullanıcılar, yakın bir gelecekte durumlarında da anket paylaşımı yapabilecekler.

WhatsApp'ın anket özelliği böyle görünecek:

Yukarıda da görebileceğiniz üzere WhatsApp'ın yeni özelliği, durumlara eklenen yeni bir çıkartma olarak kullanılabilecek. Bu çıkartmaya dokunan kullanıcı, yapacağı anketle ilgili açıklamayı ve yanıtları girecek. Durum paylaşıldığında, diğer kullanıcılar bu anketi yanıtlayacaklar.

Meta, WhatsApp'ın yeni özelliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Hâl böyle olunca özelliğin ne zaman geniş kapsamda kullanıma sunulacağına ilişkin bir şey söyleyemiyoruz. Ancak özelliğin henüz geliştirme aşamasında olduğunu, bir süre daha beklemek zorunda kalabileceğimizi söyleyelim.