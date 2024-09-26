WhatsApp'ın yeni test edilmeye başlanan mesaj taslakları özelliği ile taslaktaki mesajlar artık sohbetlerde görüntülenebilecek.

WhatsApp, öncelikle iOS kullanıcılarına özel beta sürüme getirdiği yeni özellik ile mesaj taslaklarını daha yönetilebilir hâle getirmişti. Şimdi ise bu özellik, Android kullanıcıları için de test edilmeye başlandı ve yakında kararlı sürümle birlikte herkesin kullanımına sunulacak.

WhatsApp'ın iOS 24.18.10.72 sürümünde tanıttığı mesaj taslağı özelliği, kullanıcıların taslak hâlde bırakılmış mesajlarını sohbetler listesinden görebilmelerini sağlıyor. Bu yeni özellik, kullanıcıların sohbetlere geri dönüp taslak mesajları takip etmelerini kolaylaştırdığı gibi, masaüstü sürümünde kullanılabilen özelliği artık mobil platformlara da taşıyor.

Yeni gelecek özellikle birlikte kullanıcılar, herhangi bir sohbeti açmadan doğrudan sohbetler listesinden hangi mesajların taslak hâlde kaldığını fark edebilecekler. Android için WhatsApp beta 2.24.20.24 sürümünde kullanıma sunulan yeni özelliğin nasıl çalıştığını aşağıdaki ekran görüntüsünden inceleyebilirsiniz.

WhatsApp'ın mesaj taslakları özelliği nasıl çalışıyor?

Özelliğin kararlı sürümlere ne zaman geleceği belirsiz ancak WhatsApp kademeli olarak yollamayı planlıyor. Bu süreçte yeni özelliğin telefonunuza gelip gelmediğini görmek için bir sohbete mesaj yazıp, gönderim yapmadan sohbetler listesine geri dönmeniz yeterli.

Daha önce herhangi bir kişiye yazdığınız fakat yarım bıraktığınız bir mesaj olup olmadığını anlamak için o kişiyle olan sohbete girmekten başka bir çözüm yolu bulunmuyordu. Artık zamandan tasarruf edileceği gibi taslaklar da daha bariz bir şekilde sohbetler listesinde görüntülenebilecek.

Peki siz WhatsApp'a gelecek bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.