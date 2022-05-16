WhatsApp'ın durumlar için üzerinde çalıştığı yeni özellik ortaya çıktı. Yeni özellik ile birlikte durumlara bağlantı eklendiğinde bağlantının yönlendirdiği sayfa ön izleme olarak hiçbir yere tıklanmadan görülebilecek. Böylece dolandırıcıların yanlış yönlendirmeleri bir nebze olsun engellenebilecek.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. WABetaInfo'nun keşfettiği özellik, artık durum paylaşımlarına eklenen bağlantıların 'daha linke tıklamadan' ön izlenebileceğini ortaya koydu. Gelin yapılan çalışmaların uygulamaya katacağı yeniliklere hep birlikte bakalım.

Aslına bakacak olursak WhatsApp'ta bağlantı şeklinde durum paylaşımları zaten yapabiliyorsunuz. Ancak şu anda bu bağlantılar sadece metin olarak gösteriliyor. Bu durum yakın bir tarihte ise değişecek gibi görünüyor. Artık kullanıcılar, durumlarında bir bağlantı paylaştıklarında yalnızca metin paylaşımı yapmış olmayacaklar. Bu bağlantı, bir kutucuk içinde ön izleme de sunacak. Böylece bağlantıda ne yazarsa yazsın kullanıcılar, gidecekleri web siteyi de görmüş olacaklar.

WhatsApp'ın yeni durum sayfası işte böyle görünecek

Bağlantı ön izleme özelliği, basit bir görsel yenilikmiş gibi görünse de özellikle dolandırıcıların işlerine balta vurma potansiyeline sahip. Zira çoğu dolandırıcı, kurbanlarını A sitesi gibi görünen B sitesine yönlendirerek ağına düşürmeye çalışıyor. Bağlantı ön izleme özelliği, kullanıcıların bağlantıya tıklamadan hangi web sitesine gideceklerini görmelerini mümkün kılacağından dolandırıcılık vakalarında düşüş sağlayabilir.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı durum özelliği, beraberinde birtakım değişiklikler de getirecek. Örneğin; kararlı sürümlerde ekranın sol altında bulunan ve renk değişimi, emoji ya da metin ekleme bölümü, artık ekranın sağ üst köşesinde olacak. Bununla birlikte, boşalan kısma da yeni bir seçecek gelecek. Kullanıcılar, bu seçeneği kullanarak paylaştıkları durumu kimin görüp kimin görmeyeceğine karar verebilecekler. Böylelikle kullanıcıların işleri kolaylaşmış olacak.

WhatsApp, üzerinde çalıştığı özelliklerle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak bu çalışmaların kısa süre içerisinde kullanıma sunulmaya başlanacağına inanılıyor. Özelliklerin ne kadar etkili olacağını ise kullanıcı yorumlarıyla göreceğiz...