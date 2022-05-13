WhatsApp'ın macOS işletim sistemi için yeni bir uygulama üzerinde çalıştığı açığa çıktı. Henüz geliştirme aşamasında olan bu uygulama, WhatsApp'ın Windows bilgisayarlardaki masaüstü sürümüne benzer yapıda olacak...

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Windows ekosistemini uzunca bir süredir destekliyor. Dileyen kullanıcılar, Microsoft Store üzerinden WhatsApp'ın yerel masaüstü sürümünü indirip, anlık mesajlaşma uygulamasını bilgisayarlarına da taşıyabiliyorlar. Şimdiyse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. WhatsApp'ın macOS ekosistemi için yeni bir masaüstü sürüm üzerinde çalıştığı açığa çıktı.

WABetaInfo'da yer alan bir habere göre WhatsApp'ın macOS masaüstü sürümü, şimdilik geliştirme aşamasında. Bu da uygulamanın kullanılabilmesi için uzun bir süreye ihtiyaç duyulabileceği anlamına gelebilir. WhatsApp, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadığından, uygulamanın ne zaman kullanıma sunulacağına dair herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Geliştirilen uygulamadan ilk ekran görüntüsü de geldi

WABetaInfo, WhatsApp'ın macOS için geliştirdiği yeni yazılımdan ilk ekran görüntüsünü elde etmeyi de başardı. Bu ekran görüntüsüne baktığımızda uygulama açıldığında bir QR kod sunulacağını ve telefondaki WhatsApp uygulaması üzerinden bu QR kodun okutulması gerektiğini görüyoruz. Kullanıcı, bu basit işlemi yaptıktan sonra WhatsApp hesabını macOS işletim sistemiyle çalışan bilgisayarında kullanmaya başlayabilecek.

Edinilen bilgilere göre WhatsApp'ın macOS için hazırlanan yeni uygulaması, işletim sistemi ayrımı yapmıyor. Yani bu uygulama üzerinden WhatsApp kullanılacaksa, telefonun iOS ya da Android işletim sistemi kullanıyor oluşu herhangi bir sorun teşkil etmeyecek.

İyi de Mac'te zaten WhatsApp uygulaması yok muydu?

Bazı okurlarımız, bu makaleyi okudukları an Mac App Store'da bir WhatsApp uygulamasının hali hazırda bulunduğu detayını yakalayacaklardır. Şöyle ki uygulama mağazasında bulunan WhatsApp, web tabanlı bir uygulama. Geliştirilmekte olan yeni uygulama ise Mac Catalyst tabanlı. Yani yeni uygulama, Apple ekosistemi için ortak bir tabana sahip olacak. Hatırlayanlar olacaktır; WhatsApp'ın Windows için geliştirdiği eski uygulama da web tabanlıydı. Ancak bu durum geçtiğimiz dönemlerde değişti ve Windows'la çalışan ürünlerin çalıştırdığı yeni bir uygulamaya geçildi. WhatsApp geliştiricileri, geçmişte Windows için yaptıkları çalışmayı şimdi de macOS için yapmaya çalışıyorlar...