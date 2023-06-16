WhatsApp'ın iOS beta sürümünde, bazı kullanıcılar için ekran paylaşımı özelliği sunuldu. Bu özellik, kullanıcıların birbirleriyle ekranlarını paylaşmalarını sağlayacak. Peki WhatsApp'ın ekran paylaşımı özelliği nasıl kullanılacak?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a ekran paylaşımı özelliği geliyor. Uygulamanın "23.12.0.74" kodlu iOS beta sürümünde bazı kullanıcıların test edebildikleri bu yeni özellik, kullanıcı deneyimine boyut atlatacak türden. Gelin hep birlikte WhatsApp'taki ekran paylaşımı özelliğinin nasıl kullanılacağına yakından bakalım.

Ekran paylaşımı özelliği, en basit anlatımı ile bir cihazdaki ekranın başka bir cihaza yansıtılmasıdır. Bu özellik sürekli ihtiyaç duyacağımız bir şey değil ancak yeri geldiği zaman eksikliğini hissederiz. İşte WhatsApp, üzerinde çalıştığı yeni özellik sayesinde kullanıcıların birbirleriyle ekran paylaşmalarını mümkün kılacak.

WhatsApp'ın ekran paylaşımı özelliği işte böyle görünecek:

*Ekran paylaşımı özelliğinin iOS'taki görünümü.

WhatsApp'ta yeni bir iletişim yolu sunacak olan yeni özellik, tamamen kullanıcı kontrolünde olacak. Kullanıcı, istediği an görüşmeyi kesmeden ekran paylaşımını görebilecek. Ayrıca karşıdaki kullanıcı, sizin ekranınızı görmek için herhangi bir talepte bulunamayacak.

WhatsApp ekran paylaşımı nasıl kullanılır?

Adım #1: Bir kullanıcı ile görüntülü görüşme başlatın.

Bir kullanıcı ile başlatın. Adım #2: Ekranın alt kısmında ekran paylaşımını başlatmaya yarayan yeni butona dokunun .

Ekranın alt kısmında ekran paylaşımını başlatmaya yarayan . Adım #3: Ekran paylaşımını başlatmanızla ilgili bilgilendirmeyi onaylayın .

Ekran paylaşımını başlatmanızla ilgili bilgilendirmeyi . Adım #4: Ekran paylaşımı işlemi başladı. Ekranınızı dilediğiniz gibi karşı tarafa aktarın.

*Ekran paylaşımı özelliğinin Android'deki görünümü.

WhatsApp'ın ekran paylaşımı özelliğinin şu an beta programa katılmış olan bazı kullanıcılar tarafından deneyimlenebildiğini unutmamak gerek. Test süreci sonra erdikten sonra, özelliğin kararlı sürümlere ulaşması sağlanacak. İşte o günler geldiğinde, WhatsApp'taki yeni özelliği tüm kullanıcılar görecek.