WhatsApp'ın HD fotoğraf ve video gönderme özelliği bu kez de 23.13.0.76 kodlu iOS beta sürümde ortaya çıktı. Paylaşılan ekran görüntüsü, WhatsApp'ın fotoğraf ya da video gönderirken kaliteyi ne kadar düşürdüğünü de ortaya koyuyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, uzunca bir süredir HD kalitede fotoğraf ve video gönderme özelliği ile gündemde. İlk kez 2023'ün başında ortaya çıkan özellik, kısa bir süre önce WhatsApp'ın iOS (23.11.0.76) ve Android (2.23.12.13) beta sürümlerini kullanan tüm kullanıcılar tarafından deneyimlenebildi. Şimdiyse bu özellik ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bu kez de özelliğin video tarafından ekran görüntüsü geldi.

WhatsApp'ın test edilmekte olan yeni özelliği, kullanıcıların deneyimine boyut atlatacak türden. Çünkü WhatsApp, fotoğrafları bugüne kadar sıkıştırarak gönderiyor, bu da görüntü kalitesinde çok ciddi düşüş yaşanmasına neden oluyordu. Test aşamasına ulaşan yeni özellik, bu durumu kısmen de olsa ortadan kaldırıyor. Kullanıcılar, HD fotoğraf seçeneği ile ileri seviyede kalite kaybı yaşamadan fotoğraf ve video gönderebilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünüyor

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere WhatsApp, HD kalitede 592x1280 piksel çözünürlüğündeki 4,9 MB boyutundaki bir videoyu normalde 392x848 piksel çözünürlüğe düşürüp boyutunu 2,2 MB'a indiriyor.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere; konu fotoğraflar olduğunda çözünürlük farkı daha da artıyor. 4096x2692 piksel çözünürlükteki fotoğraf, 1600x1050 piksele kadar düşürülüyor. Yeni özellikle HD kalitede gönderilen fotoğraflar, sohbet ekranında HD kalitede olduğunu gösteren bir etikete sahip olacak.

WhatsApp'ın çok yakında tüm kullanıcılara ulaşacak yeni özelliğinin, bir görüntüyü orijinal kalitesinde göndermediğinin altını çizelim. Göndereceğiniz fotoğraf ne kadar yüksek çözünürlükte olursa olsun, WhatsApp yine de kısıtlama uyguluyor. Ancak bunun çok da önemli olacağını düşünmüyoruz. Neticede görüntü kalitesi, standart çözünürlüğün 2 katından fazla olacak. Bu pek çok kullanıcı için oldukça yeterli bir miktar.