WhatsApp için çoklu hesap desteği özelliği üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Bu özellik, WhatsApp uygulamasında birden çok hesabın tanımlanabilmesini sağlayacak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, pek çok kullanıcıya rahat bir nefes aldıracak gibi görünüyor. Zira uygulamanın Business 2.23.13.5 kodlu Android beta sürümünde tespit edilen geliştirme aşamasındaki bir özellik, WhatsApp'a yakın bir gelecekte çoklu hesap desteği geleceğini gözler önüne seriyor. Bu özellik, birden çok numara kullanan ve haliyle birden çok WhatsApp hesabına ihtiyaç duyan kullanıcıların işini kolaylaştıracak.

Akıllı telefonlar uzunca bir süredir çift SIM desteğine sahipler. Bu da aynı cihazda iki farklı numaranın kullanılabileceği anlamına geliyor. Ancak WhatsApp, bu noktada çok önemli bir eksiğe sahipti. Öyle ki bir akıllı telefonda ikinci bir WhatsApp hesabını aynı uygulamada aktif etmenin bir yolu yoktu. Çoklu hesap desteği bu durumu değiştirecek. Kullanıcılar artık, tek bir WhatsApp uygulamasında birden çok hesabı kullanabilecekler.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

Yukarıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, özellik kullanılabilir olduğunda, kullanıcıların hangi hesabı kullanmak istediklerini gösteren bir seçenek bölümü ile karşılaşacağız. Kullanıcı, bu seçenek bölümü ile istediği telefon numarasındaki WhatsApp hesabına geçiş yapacak. Hesaplar arası geçiş sırasında, hesaplardaki mesajların korunmaya devam edeceğini söyleyelim.

WABetaInfo, bu yeni özelliği WhatsApp'ın Business sürümünde tespit etti. Ancak bu demek değil ki WhatsApp'ın normal sürümü bu özellikten faydalanmayacak. Muhtemelen her iki sürümde de bu özellik bulunacak. Neticede şirket hattı kullanan herkes işletme hesabına sahip değil. Bu durum, geliştirici ekibin gözünden kaçmayacaktır. Bu arada; özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağına ilişkin hiçbir bilgi sahibi olmadığımızı belirtelim.