WhatsApp'a Gelecek Özellikleri Daha Çıkmadan Deneyebileceksiniz (Nasıl Yapabileceğinizi Anlattık)

Yakında başta Android kullanıcıları olmak üzere tüm kullanıcılar, WhatsApp'ın Beta programına tek tıkla geçiş yapabilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, uzun süredir web sürümünde denediği beta programına doğrudan katılım özelliğini şimdi Android’e taşımaya hazırlanıyor. WhatsApp Web’de kullanıcılar “Yardım” menüsünden tek tıkla beta sürümüne geçebilirken, benzer bir seçenek yakında mobil uygulamada da sunulacak. Böylece kullanıcılar, Google Play Store üzerinden ayrı bir beta programına katılmaya gerek kalmadan yeni özelliklere herkesten önce ulaşabilecek.

Android için 2.25.35.5 beta sürümünün yayınlanmasıyla ortaya çıkan bu yenilik, bazı kullanıcıların uygulama içinden beta sürümüne geçebilmesini sağlamaya başladı. Beta versiyona geçiş yapanlar, şu anda test edilen özelliklere otomatik güncellemelerle erişebiliyor ve WhatsApp, yeni özellikleri genel kullanıma açmadan önce bu kullanıcılardan geri bildirim toplayacak.

Mobil uygulamaya “beta geçiş modu” geliyor

WhatsApp Beta Geçiş Modu

WhatsApp’ın geliştirdiği bu yeni “beta geçiş modu”, mağazayla uğraşmanıza gerek kalmadan uygulamaya yeni özellikleri doğrudan arka planda yüklüyor ancak beta programına geçiş yapmanız bu özellikleri kullanmak için seçileceğinizin garantisini vermiyor.

Şu anda hangi kullanıcıların bu erişime sahip olacağı bilinmiyor ama gelecek olan özelliklere göre muhtemelen bölge, cihaz modeli ve kullanım alışkanlıkları önemli rol oynayacak.

WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere! WhatsApp Kullanıcı Adınıza Şimdiden Karar Verin: Rezervasyonlar Başlamak Üzere!
WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek WhatsApp Ayarlarını Düzeltmeyen Yandı: Rastgele Kullanıcı Adı Arayıp Sesli ve Görüntülü Arama Yapılabilecek
