WhatsApp'ın Yeni Windows 11 Uygulaması "Çöp" Çıktı: Kullanıcılar Saç Baş Yoluyor!

WhatsApp'ın Windows 11 için yayımlanan WebView2 tabanlı uygulaması, tüketicileri pişman etti. Çok yoğun kaynak tüketen uygulama, performans açısından bitik durumda. Üstelik kullanıcıların eski uygulamada kalmaları gibi bir şansları da bulunmuyor.

Bundan aylar önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Meta'nın Windows 11'deki WhatsApp uygulaması ile ilgili yaşanan bir gelişmeden bahsetmiştik. O dönemlerde yapılan açıklamaya göre WhatsApp'ın Windows 11 için kullanımda olan mevcut uygulama için verdiği destek kesilecek, bunun yerine Chromium tabanlı web sürümü kullanılacaktı. Aslında Meta, WhatsApp uygulamasını birkaç yıl önceki hâline dönüştürecekti.

Son güncellemelerle WhatsApp uygulamasının yeni sürümü kullanıcılara ulaşmaya başladı. Ancak sonuç tam bir hüsran gibi görünüyor. Zira WinUI/UWP altyapısını bırakıp WebView2 tabanına geçmesi, çok ciddi kaynak tüketimine neden olmaya başlamış durumda. Uygulamanın eski sürümü sadece çalışır durumdayken ortalama 18 MB RAM tüketirken, yeni sürümde 300 MB'ye kadar RAM tüketimi tespit edilmiş durumda.

RAM tüketimi 3 GB'ye kadar çıkabiliyor!

WhatsApp'ın yeni uygulamasının tek sorunu, boştayken bile yüksek RAM tüketimine sahip olması değil. Uygulamayı aktif olarak kullanmaya başlayan kullanıcılar, 3 GB'ye kadar RAM tüketimi ile karşılaşıyorlar ki bu hiç azımsanacak bir durum değil. Zaten bunun doğal bir sonucu olarak uygulamanın kastığı, performansının çok düşük olduğu ve uygulamayı kullanamayanların WhatsApp'ın web sürümüne dönmeye başladıkları bildiriliyor. Tabiri caizse Windows 11'deki WhatsApp uygulaması, son güncelleme ile çöp olmuş durumda.

Meta, konuyla ilgili sessizliğini korurken, kullanıcılar çözüm arıyorlar. Ancak burada da kalıcı bir çözüm yolundan bahsetmek mümkün değil. Meta kaynakları ile yapılan görüşmelere göre eski sürümdeki hesaplar, er ya da geç devre dışı bırakılacak. Bu ye uygulamanın yeni sürümünün bir zorunluluk olacağı anlamına geliyor.