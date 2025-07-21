Meta, Windows 11 kullanıcılarını ilgilendiren dikkat çekici bir karar aldı. Şirket, WhatsApp’ın masaüstü uygulamasında önemli bir değişikliğe gidiyor. Bağımsız olarak geliştirilen Windows sürümü sona eriyor ve yerine web tabanlı bir yapı geliyor.

WhatsApp, Windows 11 kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Uygulamanın Windows için özel olarak geliştirilen bağımsız arayüzü artık kullanılmayacak. Bunun yerine, Chromium tabanlı web sürümü masaüstü uygulaması gibi sunulacak. Kısacası WhatsApp, birkaç yıl önceki yapısına geri dönüyor diyebiliriz.

Meta, sessiz bir şekilde aldığı bu kararla, birkaç yıl önce bıraktığı yapıya geri dönmüş olacak. web.whatsapp.com sitesinde sunulan arayüz, artık Windows 11 uygulamasında da birebir kullanılacak. Böylece ayrı bir uygulama geliştirme sürecinden vazgeçilip, web kodları üzerine kurulu tek bir sistem tercih edilecek.

WhatsApp artık masaüstü uygulaması değil, tarayıcı sayfası gibi çalışacak

Yeni sürümde WhatsApp, Microsoft Edge’in de arka planında çalışan Chromium tabanlı WebView2 altyapısına geçiyor. Bu da aslında uygulamanın, bir masaüstü uygulamasından çok, tarayıcı sayfası gibi çalışacağı anlamına geliyor. Görev Yöneticisi açıldığında WhatsApp’ın artık tek bir uygulama gibi değil, birden fazla alt işlem olarak çalıştığını fark edilebilecek.

Bu geçişin performans tarafında olumsuz etkileri olacak. Yapılan testlere göre, yeni WhatsApp sürümü önceki Windows uygulamasına kıyasla yaklaşık %30 daha fazla RAM tüketiyor. Aynı zamanda uygulamanın bildirim, arama ve ekran paylaşımı gibi özelliklerinde de yerel uygulamaya kıyasla performans kaybı yaşanması bekleniyor.

Meta, bakım kolaylığı sağlamak için Windows 11'deki WhatsApp uygulamasını web tabanlı hâle getiriyor. Kullanıcılar ise artık bağımsız bir masaüstü uygulaması yerine, web sürümünün farklı bir versiyonunu kullanmaya devam edecek.

WhatsApp Web ve WhatsApp masaüstü uygulaması: