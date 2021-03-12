WhatsApp geliştiricilerinin yeni bir özellik üzerinde çalıştıkları ortaya çıktı. Bu özellik, kullanıcıların WhatsApp üzerinden Instagram Reels videolarını oynatmasını sağlayacak. Çıkış tarihi bilinmeyen özellik, Facebook'un platform birleştirme adımlarının en yenisi.

Dünyanın en büyük sosyal ağ şirketi Facebook, bir süredir sahip olduğu platformları birleştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda şirket, geçtiğimiz dönemlerde onlarca adım attı.Bunların en basit örneklerinden bir tanesi, Instagram ile Facebook uygulamalarının doğrudan mesajlaşma hizmetlerini birleştirmek olmuştu. Gelen son haberlerse Facebook'un bu kez, Instagram ile WhatsApp'ı yakınlaştırmaya çalıştığını gözler önüne seriyor.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, Instagram'daki Reels videolarının WhatsApp'tan oynatılmasını sağlayacak. Yani kullanıcılar, bu özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte gönderecekleri Reels videoları için, Instagram'a ulaşmak zorunda kalmayacaklar. WhatsApp, bu tür videoları doğrudan açabilecek.

Özellik, önümüzdeki güncellemelerde kullanıcılara sunulacak

WhatsApp geliştiricilerinin üzerinde çalıştığı yeni özellik ile ilgili detaylar netleşmedi. Ayrıca özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı da şu an için bilinmiyor. Özelliğin ortaya çıkmasını sağlayan WABetaInfo ekibi, söz konusu özelliğin önümüzdeki güncellemelerden bir tanesinde kullanıma sunulacağını ifade ediyorlar. Ancak onlar da tarih konusunda bilgi sahibi değiller.

WhatsApp için hazırlanmakta olan yeni özellik, Facebook'un hizmet entegrasyonu girişimlerinin en yeni örneği. Şirket, bu tür hamlelerle platformlarını birleştirmek istemenin yanı sıra, kullanıcı gizlilikleri ve veri güvenlikleri nedeniyle kullanıcılar tarafından tepki gören Facebook platformunu aklamaya çalışıyor. Ancak kullanıcılar, bu tür girişimlerden pek de etkilenmiyorlar gibi görünüyor. Bakalım Facebook, bu kez amacını gerçekleştirmeyi başarabilecek mi.