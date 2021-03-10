WhatsApp, resmi YouTube kanalı üzerinden bir video yayınlayarak süreli mesaj özelliğinin nasıl kullanılabileceğini anlattı. Özellik, hem grup sohbetlerinde hem de bireysel sohbetlerde kullanılabiliyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, resmi YouTube kanalı üzerinden yeni bir video yayınladı. “WhatsApp’ta süreli mesaj nasıl gönderilir” başlıklı videoda WhatsApp, gönderdikten bir süre sonra otomatik olarak silinen mesajların nasıl gönderilebileceğini detaylı bir şekilde açıklıyor.

Mesajlarınızın yedi gün sonra otomatik olarak silinmesini istiyorsanız öncelikle “süreli mesajlar” özelliğini etkinleştirmeniz gerekiyor. Bu özellik etkin durumdayken atılan tüm mesajlar, 7 gün sonra otomatik olarak siliniyor. Standart, kalıcı mesajlar atmak için özelliği yeniden devre dışı bırakmanız gerekiyor.

Bireysel sohbetlerde her iki kullanıcının da süreli mesajlar özelliğini etkinleştirme ve devre dışı bırakma yetkisi bulunuyor. Grup sohbetlerinde ise yalnızca grup yöneticileri özelliği etkinleştirip devre dışı bırakabiliyorlar.

WhatsApp süreli mesajlar özelliği nasıl kullanılır?

#Adım 1: Süreli mesajları etkinleştirmek istediğiniz sohbete dokunun.

Süreli mesajları etkinleştirmek istediğiniz sohbete dokunun. #Adım 2: Kişi ya da grup adına dokunun.

Kişi ya da grup adına dokunun. #Adım 3: “Süreli mesajlar” seçeneğine dokunun.

“Süreli mesajlar” seçeneğine dokunun. #Adım 4: “Açık” seçeneğine dokunun.

Bu adımları eksiksiz bir şekilde uyguladığınızda süreli mesajlar özelliği aktif hale geliyor.

WhatsApp süreli mesajlar özelliği nasıl kapatılır?

#Adım 1: Süreli mesajları kapatmak istediğiniz sohbete dokunun.

Süreli mesajları kapatmak istediğiniz sohbete dokunun. #Adım 2: Kişi ya da grup adına dokunun.

Kişi ya da grup adına dokunun. #Adım 3: “Süreli mesajlar” seçeneğine dokunun.

“Süreli mesajlar” seçeneğine dokunun. #Adım 4: “Kapalı” seçeneğine dokunun.

Ayrıca sürekli mesajlar özelliğini etkinleştirdiğinizde sohbet penceresinde çıkan uyarı metnine dokunarak da süreli mesajlar menüsüne ulaşabilir ve özelliği devre dışı bırakabilirsiniz.

WhatsApp'ın süreli mesajlar özelliği için yayınladığı video