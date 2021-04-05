Popüler mesajlaşma servisi WhatsApp, kullanıcıların uzun zamandır beklediği iOS ile Android arasında sohbet geçmişini aktarma özelliğini test ediyor. Ekran görüntüleriyle doğrulanan yeni özelliğin ne zaman yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Günümüzün en popüler mesajlaşma servisi olan WhatsApp, bir telefon numarası üzerine bağlanarak tek bir cihaz üzerinden kullanılabiliyor. Kullanıcılar, WhatsApp Web uygulaması sayesinde hizmeti masaüstünde kullanabilse de bunun için de cihazın aktif internet bağlantısına sahip olması gerekiyor. Ancak bu durum yakında değişecek gibi görünüyor.

WhatsApp'ın çoklu cihaz desteği üzerinde çalıştığına dair ilk iddialar geçtiğimiz yaz aylarında ortaya çıkmıştı. WABetaInfo'nun iddiasına göre bu özellik, WhatsApp Web'in cihazınızda internet bağlantısı olmadan kullanılmasına izin verecek. Bunun yanı sıra WhatsApp'ın 4 cihaza kadar kullanılabileceği de iddia ediliyor.

WhatsApp sohbet geçmişi iOS ile Android arasında aktarılabilecek:

Şu anda WhatsApp kullanıcılarının sohbet geçmişini iOS – Android platformları arasında taşıyabileceği resmi bir yöntem bulunmuyor. Kullanıcılar, bunun için üçüncü taraf uygulamalarından yararlanabiliyor ancak WhatsApp bu yöntemlerin Hizmet Şartları'nı ihlal ettiğini ve güvenli olmadığını söylüyor.

Şimdiyse WABetaInfo, gelecekte yayınlanacak bir güncelleme ile WhatsApp sohbet geçmişinin iOS ve Android platformları arasında, üçüncü taraf bir uygulamaya ihtiyaç duymadan taşınabileceğini söylüyor. Bu ekran görüntüsünde de gördüğünüz üzere WhatsApp, sohbet geçmişinizi iOS için WhatsApp'tan Android için WhatsApp'a taşımanıza izin verecek. Elbette, tam tersi durum da desteklenecek.

Yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu söyleyen WABetaInfo, WhatsApp için çoklu cihaz desteğinin yayınlanmasının ardından sohbet geçmişini taşıma özelliğinin de kullanıma sunulacağını söylüyor.