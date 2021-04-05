Tim Cook, Apple AR ve Tesla ile İlgili Açıklamalar Yaptı

Apple CEO’su Tim Cook, Sway’in podcastine katılıp oldukça ilginç açıklamalarda bulundu. Tesla’ya hayran olduğunu ve Elon Musk’a saygı duyduğunu açıklayan Tim Cook, zamanında Tesla hisselerini satın almamış.

Tesla Model 3 programının en kötü zamanında Elon Musk, Tim Cook’a ulaşıp Apple’a Tesla’yı 60 milyar dolara satmayı planlıyordu. Bugün piyasa değeri borsada 600 milyar dolar civarlarında olan Tesla’yı o zaman almayan Cook, bugün yayınlanan bir podcast aracılığıyla Tesla ve Elon Musk’a olan hayranlığından bahsetti.

Büyük balinayı görmeyen Tim Cook, 22 Aralık 2020 tarihinde Elon Musk’ın attığı bir tweette, “Model 3 programının en karanlık günlerinde, Apple'ın Tesla'yı şu anki değerimizin onda biri karşılığında satın alma olasılığını tartışmak için Tim Cook'a ulaştım, ancak toplantıya katılmayı reddetti” açıklamasının altına “Bizde de Project Titan var” diyerek açıkça meydan okumuştu.

Podcast içinde 2020 yılındaki tweete atıf var

Kara Swisher’ın postcastte Tim Cook’a, “Elon Musk’ın Tesla’yı 10’da 1 fiyatına satmayı teklif ettiğini ve onunla toplantıya katılmadığını” hatırlatması üzerine Cook; “Elon’la hiç konuşmadığımı biliyorsunuz ama kurduğu şirkete büyük bir hayranlık ve saygı duyuyorum. Tesla’nın elektrikli araç sektöründe sadece lider olmayıp aynı zamanda liderliği bu kadar uzun zaman korumasıyla inanılmaz bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bu yüzden onları takdir ediyorum” diye cevap verdi.

Bu sözler içinde aslına bakarsanız Tim Cook’un büyük bir pişmanlığı da hissediliyor. Düşünecek olursanız dünyanın en büyük elektrikli araç firmasını çok ucuza almayı bildiğiniz elinin tersiyle itmiş. Ayrıca Project Titan’a da Tesla mühendislerini transfer etmeye çalıştıkları bilgisini de daha önce sizlere vermiştik. Bu nedenle Tim Cook’un hayatının fırsatını teptiği kesinlikle söylenebilir. Apple gibi bir teknoloji devinin CEO’su için oldukça kötü bir deneyim olmalı. Bununla beraber Cook, yaptığı hatayı Drive AI'ı satın alarak gidermeye çalışıyor gibi. Otonom araç girişimi olan Drive AI, Apple'ın Project Titan girişimini belki de devam ettirecek.

AR teknolojileri geleceğin temellerini oluşturacak

Ming-Chi Kuo’nun Apple’ın 15 kameralı karma gerçeklik gözlüğü hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle, herkesin gözü Apple’a dikilmişti. Kara Swisher bu konuyu Tim Cook’a şöyle hatırlatıyor; “2015 yılından beri herkes karma gerçeklik gözlüğünün duyurulmasını bekliyor. AR ve karma gerçeklikten bahsedelim mi?” diye soruyor. Tim Cook’un burada epey keyiflendiğini anlaşılıyor. Keza yakın zamanda 1000 dolar civarında satışa sunulacak Apple’ın karma gerçeklik gözlüğü Apple Glass hakkında çok az bilgi bulunuyor.

Tim Cook bu soruya; “Harika bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Keşke AR konusundaki tartışmamızı grafiklerle zenginleştirebilseydik. Sağlık, eğitim, perakende ve oyun alanında gelecekte AR’ın yükselişini şimdiden görebiliyorum” diye cevap veriyor. 8K ekrana sahip ve iris tanıma özelliği barındıran Apple Glass’ın 2021 içinde kesinlikle duyurulması bekleniyor.

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