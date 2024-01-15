WhatsApp'taki kanallara anket özelliği geleceği ortaya çıktı. Yeni özellik hem iOS hem de Android beta sürümde göründü. Özelliğin ne zaman kararlı sürüme geleceği belli değil.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni bir özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Uygulamanın 24.1.10.76 kodlu iOS beta sürümü ile 2.24.2.11 kodlu Android beta sürümünde kullanıma sunulan yeni özellik, kanal yöneticilerine iletişimin yeni bir yolunu sunacak.

WhatsApp, uzun zamandır anket özelliğine zaten sahip. Kullanıcılar, gruplarda veya bireysel sohbetlerinde anketler oluşturabiliyorlar. İşte son beta sürümlerinde tespit edilen yeni özellik, anket özelliğinin kanallara da geleceğini gözler önüne serdi. Henüz deneme aşamasındaki özellik, yakın bir gelecekte kararlı sürümlere ulaşacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek

*iOS sürümdeki ekran görüntüsü.

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanıma sunulduğunda sadece kanal yöneticilerinin anket oluşturmasına imkân sunulacak. Anketler, tıpkı grup ve bireysel sohbetlerdeki gibi oluşturulacak. Kanala gönderilen anketlere verilen yanıtlar ise anonim olarak gösterilecek. Yani hangi yanıtı seçtiğinizi kimse göremeyecek.

*Android sürümdeki ekran görüntüsü.

WhatsApp kanallarına gelecek anket özelliği ile ilgili aktarabileceklerimiz, şimdilik bu kadar. Özellik, muhtemelen yakın bir gelecekte kullanıma sunulacaktır.