WhatsApp'ın "24.1.10.72" kodlu iOS beta sürümü, çıkartma oluşturma ve düzenleme özelliğiyle yayımlandı. Yeni özelliğin kararlı sürüm kullanıcılarına ne zaman ulaşacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın "24.1.10.72" kodlu iOS beta sürümünde, önemli bir yenilik tespit edildi. Bazı test kullanıcılarının beğenisine sunulan bu yeni özellik, WhatsApp'ın nihayet dahilî çıkartma oluşturma aracına sahip olacağını gösteriyor.

WhatsApp'taki çıkartmalar, pek çok kullanıcı tarafından severek kullanılıyor. Ancak daha fazla ve kişiselleştirilmiş çıkartmaya ihtiyaç duyan kullanıcıların, üçüncü taraf yazılımlara ihtiyaçları oluyordu. İşte 24.1.10.72 kodlu iOS beta sürümde bazı kullanıcıların erişimine açılan yeni özellik, yakın bir gelecekte üçüncü taraf yazılımlara gerek kalmayacağını gözler önüne seriyor.

WhatsApp'ın çıkartma oluşturma aracı böyle görünüyor:

Paylaşılan ekran görüntüsü, kullanıcıların bir fotoğraf üzerinden çıkartma oluşturabileceklerini ve hatta mevcuttaki çıkartmaları düzenleyebileceklerini gözler önüne seriyor. Tabii bunların ne denli geniş kapsamlı olacağını şimdilik bilemiyoruz. WhatsApp, yaklaşmakta olan özellik hakkında hiçbir açıklama yapmadı.

Aslına bakacak olursak iPhone sahipleri, galerisinde bulunan bir fotoğrafın üzerine basılı tutarak, çıkartma oluşturabiliyorlar. Bu çıkartma, ikinci aşamada WhatsApp üzerinden başka bir kullanıcıya gönderilip, favorilere eklenebiliyor. Ancak iOS'ta bulunan bu özellik, bir düzenleme aracına sahip değildi. WhatsApp'ın geliştirdiği özellik, kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Elbette Android telefon sahipleri de üçüncü taraf hizmetlere gerek kalmadan, kendi çıkartmalarını oluşturabilecekler.