WhatsApp'ın Karanlık Modu Şimdi de iOS Beta Sürüme Geldi

WhatsApp geliştirici ekibi, uygulamanın iOS beta sürümünü güncelledi. Güncelleme, beraberinde karanlık modu da getirdi. Şu an "TestFlight" programına katılmış olan iPhone sahipleri, WhatsApp'ın karanlık modunu deneyimleyebiliyorlar.

Facebook'un sahip olduğu, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, şu sıralar büyük yeniliklere gebe. Öyle ki WhatsApp geliştirici ekibi, bir süredir mobil uygulamanın karanlık modu geçtiğimiz günlerde Android beta kullanıcılarına resmen sundu. Bu modun nasıl kullanılacağını, buradaki içeriğimizden öğrenebilirsiniz.

WhatsApp geliştiricileri, şimdi de uygulamanın iOS beta sürümünü güncellediler ve karanlık modu kullanıcılara sundular. Sadece "TestFlight" programı kapsamında olan iPhone sahipleri tarafından kullanılabilen karanlık mod, ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.

WhatsApp'ın son iOS betası ile tüketicilerin hizmetine sunulan karanlık mod, Android'de olduğu gibi tamamen siyah bir zemin üzerinde olmayacak gibi görünüyor. Çünkü daha önceki dönemlerde de gördüğümüz karanlık mod, koyu gri renkli bir tasarıma sahipti. Ancak geliştirici ekip, dün itibarıyla Android sürüm için yeni bir beta sürüm sundu ve bu sürümde kullanıcılara, bazı renk alternatifleri sağladı. Benzer bir durum, iOS için de geçerli olabilir.

Kullanıcılar, WhatsApp'ın karanlık modunu çok uzun süredir bekliyorlar. Çünkü özellikle OLED ekranlar, siyah renkli uygulamalarda çok az güç tüketimi yapıyorlar ve bu da batarya süresini doğrudan etkiliyor. Kullanıcılar bu yüzden WhatsApp'ın da karanlık modunun olmasını istiyorlardı ancak geliştirici ekip, özelliği yayınlama konusunda bir hayli ağır davrandı.

WhatsApp, karanlık modu şu an için test ediyor. Beta sürüm kullanıcıları, bu süreçte karanlık modla ilgili sorunları geliştiricilere rapor edecek. Tüm sorunlar giderildiğinde WhatsApp'ın karanlık modu hem iOS hem de Android kullanıcılarının tümü için kullanıma sunulacak.