Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), kişilerden rıza alınmadan kişisel verilerin alındığını gerekçe göstererek WhatsApp’a 1 milyon 950 bin TL idari para cezası kesti. Kararda WhatsApp’tan Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi metinlerinin üç ay içerisinde kanuna uygun hale getirilmesi istenildi.

Daha önce kişisel verilerin paylaşımını kabul etmeyen hesapları engelleyeceğini duyuran ve tepkiler sebebiyle sözleşmesini geri çekmek zorunda kalan WhatsApp, son dönemlerde Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin tehditlerine ve yaptırımlarına maruz kalıyordu. Bu yaptırımlardan bir tanesi de Türkiye'den geldi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) verdiği kararda, WhatsApp Hizmet Koşulları ve Gizlilik İlkesi Metinlerinin üç ay içerisinde kanuna uygun hale getirilmesini istedi. WhatsApp hakkında, yurt dışına veri aktarımı ve temel ilkeler yönünden daha önce inceleme başlatılmıştı.

WhatsApp, kişisel veriler sebebiyle sürekli gündemde

Kullanıcıların açık rızasını almayarak kullanıcıların kişiler verilerini aldığı gerekçesiyle KVKK tarafından 1 milyon 950 bin TL idari para cezası alan WhatsApp, bu konuda henüz bir açıklama yapmadı.Ayrıca geçtiğimiz aylarda sunduğu sözleşmeyle birlikte kişisel verilerinin paylaşımını kabul etmeyen hesapları engelleme kararı alan WhatsApp, bu kararıyla kişisel verilerimizin ne kadar güvende olduğu konusunu gündeme getirmişti. Güvenilirlik konusunda gündeme gelmesi ise WhatsApp için nadir gerçekleşen bir durum değil.

KVKK'nın WhatsApp için verdiği cezayı doğru buluyor musunuz? Fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.