WhatsApp kullanıcı adı özelliği, telefon numarası paylaşmadan mesajlaşma dönemini başlatmaya hazırlanırken Hindistan’da güvenlik tartışmalarının merkezine yerleşti. Yetkililer, bu yeniliğin sahte hesaplar ve dolandırıcılık için kullanılabileceğinden endişeli.

WhatsApp, uzun zamandır kullanıcıların yeni kişilerle iletişim kurarken telefon numarasını paylaşmak zorunda kalmasını değiştirmek istiyor. Şirketin yeni kullanıcı adı sistemi de tam olarak bunun için geliştiriliyor. Yani bir gün biriyle WhatsApp üzerinden konuşmak için numaranızı vermek yerine yalnızca kullanıcı adınızı paylaşmanız yeterli olabilir.

Bu kulağa gerçekten kullanışlı geliyor çünkü telefon numarası, çoğumuz için artık yalnızca bir iletişim bilgisi değil; bankacılık işlemlerinden sosyal medya hesaplarına kadar pek çok şeyle bağlantılı kişisel bir veri. Ancak işin bir de güvenlik tarafı var. Özellik daha tam anlamıyla kullanıma sunulmadan Hindistan’da ciddi bir tartışmanın içine çekilmiş durumda.

Yeni sistem Hindistan’da neden tepki çekti?

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı’nın, Meta’dan WhatsApp kullanıcı adı özelliğinin ülkedeki dağıtımını şimdilik durdurmasını istediği belirtiliyor. Yetkililer, özellik geniş çapta kullanıma açılmadan önce Meta’nın dolandırıcılık ve kimlik taklidi risklerine karşı hangi önlemleri aldığını net şekilde görmek istiyor.

Bu endişenin nedeni aslında oldukça basit: Dolandırıcılar, tanıdık bir isme, markaya ya da kuruma benzeyen kullanıcı adları alarak insanları kandırmaya çalışabilir. Hindistan’da WhatsApp üzerinden yürütülen dolandırıcılık olayları zaten ciddi bir sorun olduğu için yetkililer, yeni sistemin kötüye kullanım ihtimalini hafife almak istemiyor.

Meta, kullanıcıları nasıl koruyacağını söylüyor?

Meta’ya göre WhatsApp kullanıcı adı özelliği zorunlu olmayacak ve isteyen kullanıcılar telefon numarasıyla devam edebilecek. Ayrıca kullanıcı adları herkese açık şekilde aranamayacak. Bir kişinin size ulaşabilmesi için kullanıcı adınızı tam olarak bilmesi gerekecek. Buna ek olarak “username key” adı verilen ekstra bir güvenlik katmanı da sunulabilecek.

Şirket ayrıca bazı yüksek profilli kişi ve kurumlara ait adların korunacağını, benzer görünen kullanıcı adlarının engelleneceğini ve şüpheli davranışların güvenlik sistemleriyle takip edileceğini söylüyor. Yani Meta, özelliğin dolandırıcılar için kolay bir oyun alanına dönüşmemesi adına birkaç farklı güvenlik katmanı planlıyor.

Gizlilik için iyi, güvenlik için riskli olabilir

WhatsApp’ın bu özellikteki asıl amacı, kullanıcıların telefon numaralarını daha az kişiyle paylaşmasını sağlamak. Özellikle büyük gruplarda, iş bağlantılarında, içerik üreticileriyle iletişimde ya da yeni tanışılan kişilerle konuşurken telefon numarasını saklı tutmak birçok kullanıcı için ciddi bir gizlilik avantajı sağlayabilir.

Ancak kullanıcı adı sistemi, kötü niyetli kişiler için daha inandırıcı sahte hesaplar oluşturma fırsatı da doğurabilir. Bir dolandırıcı, bilinen bir kuruma veya tanıdık bir kişiye benzeyen kullanıcı adı, profil fotoğrafı ve görünen adla güven duygusu yaratabilir. Bu da özellikle acele karar verdirilen para transferi senaryolarında risk yaratıyor.

WhatsApp’ın planı gecikebilir mi?

Hindistan’daki bu süreç, WhatsApp’ın kullanıcı adı özelliğini ne kadar hızlı yaygınlaştıracağını doğrudan etkileyebilir. Eğer Meta, yetkililerin istediği güvenlik açıklamalarını yeterli seviyede sunamazsa özellik bazı pazarlarda gecikebilir. Hatta belirli ülkelerde daha sıkı kısıtlamalarla kullanıma açılması da ihtimaller arasında.

Sonuç olarak WhatsApp kullanıcı adı özelliği, kâğıt üzerinde gizlilik için oldukça mantıklı bir yenilik gibi görünüyor. Ancak telefon numarasını gizlemek isterken sahte hesap ve dolandırıcılık riskini büyütmemek gerekiyor. Meta’nın bu dengeyi nasıl kuracağı, özelliğin gerçekten faydalı mı yoksa sorunlu mu olacağını belirleyecek.