WhatsApp'ta Yabancılarla Sohbet Etmek Artık Çok Daha Kolay: Mesajlar Artık Otomatik Çevrilebilecek!

WhatsApp'ın iOS ve Android sürümleri için mesaj çeviri özelliği kullanıma sunuluyor. Artık mesajlara uzun basılı tutup çevir seçeneği ile farklı dile çevirebileceksiniz.

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta artık iOS ve Android kullanıcıları gelen mesajları anında farklı dillere çevirebilecek. Android’de şimdilik İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Portekizce, Rusça ve Arapça desteklenirken; iOS tarafında Türkçe’nin de aralarında bulunduğu çok daha geniş bir dil listesi mevcut.

Mesaj çevirmek için yapmanız gereken tek şey, mesajı uzun basılı tutup "Çevir" seçeneğini işaretlemek. Android kullanıcılarına özel olarak ise tüm sohbet için otomatik çeviri açabilme imkânı da sunuluyor. Çeviri işlemleri cihaz üzerinde gerçekleştiği için gizlilik korunuyor ve dil paketleri indirildikten sonra daha hızlı kullanılabiliyor.

Özellik WhatsApp'taki tüm kısımlarda kullanılabilecek

Yeni özellik sadece bireysel sohbetlerde değil, grup konuşmalarında ve Kanal güncellemelerinde de kullanılabilecek. Böylece dil bariyerleri kalkarak daha geniş bir iletişim ağı kurulabilecek. WhatsApp, ilerleyen dönemde daha fazla dili destekleyeceğini de söylüyor.

Şimdilik özelliğin Web sürümüne ya da Windows uygulamasına gelip gelmeyeceği belli değil. WhatsApp ayrıca özelliğin kademeli olarak dağıtıldığını belirterek, her telefona aynı anda gelmeyebileceğini söylüyor.