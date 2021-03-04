WhatsApp'ın Masaüstü Sürümüne Arama Yapma Özelliği Geldi

WhatsApp'ın masaüstü sürümlerine, kullanıcıların sesli ve görüntülü aramalar yapmasını sağlayan bir özellik geldi. Bu özellikle birlikte kullanıcılar, tıpkı akıllı telefonlarında olduğu gibi bilgisayarlarında da aramalar yapabilecekler.

Facebook bünyesinde olan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a yeni bir özellik geldi. Uygulamanın macOS ve Windows için sunulan uygulamasıyla ilgili bir açıklama yapan şirket, kullanıcıların artık bu masaüstü uygulamalar üzerinden de sesli ve görüntülü aramalar yapabileceklerini duyurdu. Şirket ayrıca masaüstü sürümler üzerinden yapılacak görüşmelerin de uçtan uca şifreleneceğini, yani bu görüntülere ulaşılamayacağını vurguluyor.

WhatsApp'ın masaüstü sürümüne getirilen sesli ve görüntülü arama özelliği, şu an için yalnızca birebir aramaları destekliyor. Yani bu özelliği kullanırken, birden fazla kişi ile arama gerçekleştiremiyorsunuz. Bu konuda da açıklamalarda bulunan geliştiriciler, ilerleyen süreçte grup aramalarının yapılabileceğinin sözünü vermiş durumdalar. Yani ilerleyen süreçte Zoom ve buna benzer uygulamalarda yaşanan deneyim, WhatsApp'ta da yaşanabilecek.

WhatsApp'ın masaüstü sürümüne gelen arama özelliği nasıl kullanılır?

Eğer sizler de WhatsApp'tan sesli ve görüntülü aramalar yapmak isterseniz, öncelikle bu uygulamayının masüstü sürümünün uygun versiyonunu bilgisayarınıza kurmanız gerekiyor. Burada bulunan bağlantıyı kullanarak yapacağınız indirme sonrasında da tıpkı WhatsApp Web'de olduğu gibi bir QR kod ile karşılaşacaksınız. Bu QR kodu okutup hesabınızı açtıktan sonra da WhatsApp'ın masaüstü sürümleri üzerinden sesli ve görüntülü aramalar yapabilirsiniz. Elbette bu özellikten faydalanabilmek için bilgisayarınızda mikrofon ve kamera olması gerektiğini unutmamak gerekiyor.