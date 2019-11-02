Milyarlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp, dünyanın en büyük mesajlaşma uygulamalarından biri. Pek çok özel konuşmalarımıza tanıklık eden bu uygulamaya bir başkası tarafından erişilmesini istemezsiniz. Bu yazımızda parmak izi kilidiyle WhatsApp güvenliğinizi sağlamanın yollarına değineceğiz.

WhatsApp, günümüzün en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri ve her gün milyarlarca insan tarafından kullanılıyor. Günlük konuşmaların yanı sıra başkalarının bilmek istemediği özel konuşmalar dahi WhatsApp üzerinden yapılıyor. Hal böyle olunca tabii ki hiç kimse mesajlarının bir başkası tarafından okunmasını istemez.

Bildiğiniz üzere iOS kullanıcıları, WhatsApp uygulamasında güvenlik sağlamak için Face ID ve Touch ID özelliklerini bir süredir kullanılıyordu. Son zamanlarda Android için de kullanıma sunulan bu özellikler sayesinde üçüncü taraf bir uygulamaya ihtiyaç duymadan uygulamayı doğrudan şifreleyebiliyoruz. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan hem iOS hem de Android için bu özelliğin nasıl kullanıldığına bakalım.

iPhone için WhatsApp’ta Face ID/Touch ID’yi etkinleştirme:

iOS işletim sistemlerinde WhatsApp, kullanıcıların modele bağlı olarak kilit açma yöntemini Face ID veya Touch ID olarak ayarlamalarına izin veriyor. Bu noktada yapmanız gerekenler ise şu şekilde:

WhatsApp uygulamasını açın. Ekranın sağ alt köşesinde bulunan “Ayarlar” kısmına dokunun. “Gizlilik” sekmesine gidin. Ekranı aşağı kaydırın ve “Ekran Kilidi” yazısının üzerine dokunun. “Touch ID/Face ID İste” özelliğini aktif edin. Alt kısımda kilit için zaman sınırı seçeneklerini göreceksiniz, istediğiniz herhangi birini seçin.

Son olarak herhangi bir zaman sınırlaması seçtiğinizde, seçilen bu zaman periyodu aralığında şifreleme yöntemini girmeniz gerekecek. Örneğin “Anında” seçeneğini seçerseniz; WhatsApp, uygulamayı her açtığınızda sizden şifre girmenizi isteyecektir.

Android için WhatsApp'ta parmak izi kilidini aktifleştirme:

Android için WhatsApp'ta parmak izi sensörü kilidini etkinleştirmek için aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor. Adımların çoğu iOS için yapılan adımlar ile aynıdır.

WhatsApp uygulamasını açın. Ekranın sağ üst köşesinde bulunan üç noktaya dokunun ve “Ayarlar” sekmesini açın. “Hesap” sekmesini açın. “Gizlilik” yazısına dokunun. Ekranı aşağı kaydırın ve “Parmak izi kilidi” sekmesini açın. “Parmak iziyle aç” özelliğini aktif hale getirin.

Tıpkı iOS işletim sisteminde olduğu gibi burada da herhangi bir zaman sınırlaması seçtiğinizde, seçilen bu zaman aralığında WhatsApp’a her girişinizde parmak izinizi girmeniz gerekecek.

WhatsApp'taki parmak izi kilidi seçeneği, telefonu açık tutsanız bile mesajlarınızı kimsenin okumamasını sağlamak için kullanabileceğiniz oldukça güvenli ve kullanışlı bir yöntem. Bu noktada özellik sizden hatırlamanız gereken herhangi bir kod istemediği için, bu seçeneği güvenle tercih edebilirsiniz.