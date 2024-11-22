WhatsApp, kullanıcıların pazarlama mesajlarını kontrol etmelerini sağlayan yeni özelliği test etmeye başladı. Spam mesajları azaltmayı hedefliyor.

WhatsApp Business, aylık 200 milyon kullanıcıya ulaştı ve hızla büyümeye devam ediyor. Ancak işletmelerden gelen pazarlama mesajları kullanıcılar tarafından zaman zaman spam olarak değerlendiriliyor ve bu durum kullanıcılar için gün geçtikçe daha büyük bir rahatsızlık kaynağı haline geliyor.

WhatsApp, kullanıcıların hangi tür mesajları almak istediklerine dair geri bildirimde bulunabilmeleri için yeni yollar geliştiriyor. Meta, kullanıcıların belirli mesaj kategorilerini durdurmaları veya yeniden başlatmaları için "ilgilenen/ilgi duymayan" ve "durdur/devam ettir" gibi düğmeleri test etmeye başladı.

İşletme mesajları artık kontrol edilebilecek

Test edilen bu yeni özellik ile kullanıcılar, "teklifler ve duyurular" gibi mesajları almak istemediklerini belirtebilecekler. Örneğin, gelecek indirim döneminde ya da bayram sezonlarında markalardan teklif almak istedikleri anlarda yeniden mesaj almayı başlatabilecekler.

İşletmeler, WhatsApp'ın API'si üzerinden pazarlama, kimlik doğrulama ve hizmet kategorilerinde mesaj gönderebiliyordu ancak kullanıcılar bu kategoriler arasında tercih yapma imkanına sahip değildi. Yani bir e-ticaret sitesinden sipariş güncellemeleri ve kimlik doğrulama kodları almak isteyen bir kullanıcı, pazarlama mesajlarını durdurma seçeneğine sahip değildi. Birincil iletişim kanalını WhatsApp olarak kullanan ülkelerde bu durum büyük bir sorun teşkil ediyordu. Test edilen bu özellik mesajların daha iyi kontrol edilebilmesini sağlayarak kullanıcı rahatsızlıklarını önemli ölçüde azaltacak. Bu yeni özellik adetaya kanayan yaraya merhem olacak da diyebiliriz.