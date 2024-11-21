WhatsApp, sesli mesajları metne dönüştürme özelliğini duyurdu. Bu yenilikle birlikte sesli mesajlar artık metin olarak okunabilecek.

WhatsApp, sesli mesajları metne dökme özelliğini kullanıma sundu. Gelen yeni özellik sesli mesajları okumayı tercih eden veya duymakta zorlanan kullanıcılar için şimdiden büyük bir kolaylık sağlayacağa benziyor.

Mark Zuckerberg'in duyurduğu bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar artık sesli mesajları metin olarak okuyabilecek. Metinle iletişim kurmayı tercih edenler için büyük bir kolaylık sağlayacak bu özellik, daha önce sızdırılan bilgilerle ortaya çıkmıştı. Zuckerberg'in açıklamasıyla birlikte ise resmen doğrulanmış oldu.

WhatsApp'ta sesli mesajları metne dönüştürme özelliği

Yeni özelliği aktif hale getirmek için kullanıcıların WhatsApp uygulamasında "Ayarlar > Sohbetler > Sesli Mesaj Dökümleri" menüsüne gitmeleri yeterli. Özellik aktif edildikten sonra kullanıcılar sesli mesaj aldıklarında, mesajı metne dökme seçeneğiyle karşılaşacak. Sesli mesajların transkripti, cihazda yerel olarak işlenecek ve bu işlemde kullanıcıların gizliliği korunacak. Bunun için ek bir dil veri paketi indirilecek. Mevcut diller arasında İngilizce, İspanyolca, Portekizce, Rusça ve Hintçe bulunuyor.

WhatsApp, kullanıcı verilerinin gizliliğine büyük önem verdiğini ve bu nedenle sesli mesajların harici bir kaynağa aktarılmadığını belirtti. Şu an için yalnızca Android kullanıcıları için sunulmaya başlanan bu özellik önümüzdeki haftalarda tüm kullanıcılara kademeli olarak ulaşacak.