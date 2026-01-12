Tümü Webekno
Fotoğraflarınızı şimdiden ayarlayın: WhatsApp'a profil kapak fotoğrafı geliyor

WhatsApp iOS beta 26.1.10.71 sürümünde profil sayfalarına kapak fotoğrafı ekleme özelliği test ediliyor. Profil görünümü daha kişisel hâle gelecek.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

WhatsApp’ın iOS için yayınlanan 26.1.10.71 beta sürümünde, kullanıcı profillerine kapak fotoğrafı eklenebileceğini gösteren yeni detaylar ortaya çıktı. Özellik, profil fotoğrafının üst kısmında yer alan geniş bir görsel alan sunacak ve profillerin görünümünü kökten değiştirecek.

Kapak fotoğrafı desteği aslında WhatsApp Business kullanıcılarına yabancı değil. Ancak bu yenilikle birlikte standart WhatsApp kullanıcıları da profillerini daha kişisel hâle getirebilecek. Kullanıcıların galerilerinden fotoğraf seçebileceği ve görseli dilediği gibi düzenleyebileceği belirtiliyor.

Bu değişiklik, WhatsApp’ı klasik “sade mesajlaşma uygulaması” çizgisinden biraz daha sosyal medya benzeri bir yapıya yaklaştırıyor. Görsellik artarken, gizlilik tarafında hangi kullanıcıların kapak fotoğrafını görebileceği de önemli bir detay olacak.

Özellik şu an geliştirme aşamasında ve beta kullanıcılarına açık değil. Ancak WhatsApp’ın son dönemde profillere odaklanan yenilikleri düşünüldüğünde, kapak fotoğrafının ilerleyen aylarda tüm kullanıcılara sunulması sürpriz olmayacak.

