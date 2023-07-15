WhatsApp, uygulamaya gelen güncellemelerin detaylarını artık sadece Google Play Store, App Store, Mac Store veya Microsoft Mağazasından görmek zorunda kalmayacağımız bir güncelleme getiriyor.

Dünyanın en büyük mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a sık sık güncellemeler geliyor. Bazen bu güncellemeler gözle görülür farklar önümüze koyarken bazen ise arka planda bizim fark etmediğimiz şeyler olabiliyor. Bu güncellemelerin sadece uygulamayı kullandığımız platformun uygulama mağazasında yayınlanan yama notları vasıtasıyla görebiliyorduk.

WhatsApp, bu konuda Telegram’ı örnek alarak bir atılımda bulunmaya karar vermiş. Uygulamaya yeni gelecek güncellemeyle birlikte artık sohbetlerimizin arasında bir de WhatsApp’ın resmi sohbeti de bulunacak.

WhatsApp’ın resmi sohbet uygulamasından güncellemelerin detaylarını görebileceğiz

Bu ekran görüntüsünde resmi WhatsApp sohbetinin kullanıcı arayüzünün, kullanıcıların ilk açtıklarında kullanmalarını kolaylaştırmak için ne yapabileceklerine dair tavsiyelerde bulunduğunu görüyoruz. WhatsApp, uygulamanın nasıl geliştirileceğine dair bu sohbet aracılığıyla sizi yeni özellikler hakkında bilgilendirmeyi planlıyor.

Kullanıcılar resmi sohbeti her zaman arşive atabilir veya tamamen silebilir, yani sohbet üzerinde tam kontrole sahibiz.

Hemen hepimizin her gün istisnasız bir şekilde kullandığı bu uygulamanın güncelleme detaylarını direkt olarak uygulamanın içinden anlaşılabilir bir şekilde okumak faydalı olabilir. Siz Telegram’ın bu kullanışlı özelliğinin WhatsApp’a getirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.