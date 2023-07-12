WhatsApp'ın yeni bir özelliği, ana akım medya tarafından yine yanlış bir şekilde servis edildi. İşte kullanıcılara anonimlik sunacağı söylenen "telefon numarası gizliliği" isimli özellik ile ilgili gerçekler...

Türkiye'de ana akım medya, olması gerektiği gibi çalışmıyor. Ne yazık ki... Hatta daha birkaç gün önce Mercedes-Benz ile ilgili bir meselenin nasıl çarpıtıldığını hep birlikte gördük. Meslektaşlarımız daha üzerinden birkaç gün geçmemişti ki yine skandal bir işe imza attılar. Bu kez dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için geliştirilmekte olan bir özellik, ana akım medyada yanlış anlaşılarak bambaşka bir şekilde servis edildi. Biz de bunu düzeltmeye geldik!

WhatsApp'ın 2.23.14.19 kodlu Android beta sürümü ile 23.14.0.70 kodlu iOS beta sürümlerinde, Topluluklar için geliştirilen yeni bir gizlilik seçeneği ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar tarafından deneyimlenebilen bu özellik, kullanıcıların girdikleri topluluklarda telefon numaralarını gizlemelerini sağlıyordu. Ancak medyamız, bu özelliği ne yazık ki yanlış anladı. Öyle manşetler atıldı ki görenler, bu özelliğin WhatsApp'ta telefon numarasının tamamen gizlemeye yarayacağını düşünmeye başladı. Çünkü çoğu haber kaynağının attığı başlığa göre WhatsApp, "anonim" olarak kullanılabilecekti.

İşte o örneklerden bir tanesi:

Yukarıda ekran görüntüsünü paylaştığımız haberde, WhatsApp'ın kullanıcıları anonim hale getireceğinden bahsediliyor. Bunu nereden çıkardıklarını anlamak mümkün değil. Oysa ki içerikte zaten bunun Topluluklar özelliği ile ilgili olduğu anlatılıyor.

Ancak nedendir bilinmez, yine de kullanıcıların anonim hale geleceklerine vurgu yapılıp duruyor. Bu arada; bunun gibi pek çok örnek olduğunu belirtelim. Ufak bir Google araması ile bunu kendiniz de görebilirsiniz. Hatta aralarında popüler teknoloji siteleri de var...

WhatsApp'ın Telefon numarası gizliliği isimli özelliği böyle görünüyor:

Bazı meslektaşlarımız olaydan o kadar uzak ki Topluluklar özelliğini bile yanlış tanıtıyorlar. Topluluklar, Telegram'ın kanallar özelliğinin WhatsApp'taki karşılığı gibi düşünülebilir. Topluluklarda, sadece yöneticilerin mesaj göndermelerine, duyuru yapmalarına izin veriliyor. Kullanıcılar ise gönderilen mesajlara tepki emojisi gönderebiliyorlar. İşte WhatsApp'ın yeni özelliği tam olarak burada devreye giriyor. Eskiden topluluklarda mesaja gönderilen tepkileri açarak kullanıcıların telefon numaraları görülebiliyordu. Yeni özellik ile telefon numarası gizlendiği zaman, bu durum ortadan kalkıyor.

Bilgilerin alenen yanlış yayılmasına karşıyız! Yanlış anlamanın kabul edilebileceği bir sektördeyiz ancak meseleyi yanlış anlamak ile alenen yanlış yaymak arasında fark var. Doğru bilgi için bizi takipte kalın...