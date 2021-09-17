WhatsApp'ın 2.2137.3 kodlu masaüstü beta sürümünde yeni bir özellik keşfedildi. Bu özellik, kullanıcıların bilgisayarlarındaki bir fotoğrafı sticker gibi gönderebilmelerine imkan tanıyacak. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

Facebook'un anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, masaüstü sürümü için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yenilikleri açığa çıkarmasıyla bilinen WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan bu özellik, kullanıcıların bir fotoğrafı sticker olarak göndermelerine imkan tanıyacak.

WhatsApp'ın 2.2137.3 kodlu masaüstü beta sürümünün kodlarında yer alan özellik, kullanıcılara yepyeni bir deneyim sunmuş olacak. Çünkü bu özellik sayesinde bilgisayardaki herhangi bir görüntü, sticker gibi gönderilmiş olacak. WhatsApp bunun için, mesajların yazıldığı çubuğun hemen yanına yeni bir buton ekleyecek. Bu butona basan kullanıcı, herhangi bir fotoğrafı sticker olarak gönderme imkanı yakalayacak.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik işte böyle görünüyor

WhatsApp'ın yeni özelliğini deneyimlemek isteyen bir kullanıcının, özel bir işlem yapmasına gerek olmayacak. Bir fotoğrafı sticker olarak gönderen kullanıcı, bu fotoğrafın küçük ve sticker halini de doğrudan görüntüleyecek. O bölüm, işte böyle görünecek;

WhatsApp'ın masaüstü sürüm için geliştirilen özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Aslında bu özelliğin masaüstü sürüme özel olup olmayacağı bile belli değil. Zira şirket, pek çok kullanıcının hoşuna gitmesi kesin olan bu özelliğin kapsamını genişleterek, akıllı telefonlara da sunabilir. Tüm bunlar, önümüzdeki dönemlerde gün yüzüne çıkacak...