WhatsApp'ın iOS ekosistemi için yepyeni bir özellik geliştirdiği açığa çıktı. Bu özellik, kullanıcıların birbirlerine gönderdiği ses kayıtlarını metin haline dönüştürebiliyor. Apple'ın özel bir API'sini kullanan özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik bilinmiyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şu an için yalnızca iOS ekosistemine özel olan ve henüz geliştirilme aşamasında olan bu özellik, kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri ses kayıtlarının metin haline dönüştürülmesini sağlıyor.

WhatsApp'a gelecek özellikleri önceden keşfetmesiyle bilinen WABetaInfo tarafından ortaya çıkarılan özellik, Apple'ın iOS ekosisteminde kullanıma sunduğu özel bir API'yi kullanıyor. Sesleri metin haline dönüştürmeye yarayan bu API, kullanıcılar için oldukça etkileyici bir deneyim sunacak gibi görünüyor. Çünkü WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik kullanıma sunulduğunda, gönderilen bir ses kaydı müsait olunmayan ortamlarda okunmuş olacak.

WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı özellik işte böyle görünüyor

WABetaInfo'nun ortaya çıkardığı özellik, Apple tarafından kullanıma sunulan bir API'ye dayandığı için, yalnızca iOS'a özel olacak. Ancak WhatsApp geliştiricilerinin benzer bir çalışmayı Android ekosistemi için de gerçekleştireceği ve söz konusu özelliğin bir süre sonra Android'e de geleceği düşünülüyor.

WhatsApp, iOS ekosistemi için geliştirdiği özellikle ilgili konuşmadı. Ancak özelliğin kısa bir süre içerisinde önce beta sürüm kapsamında Test Flight kullanıcılarına ulaştırılması, sonra da tüm iPhone sahiplerine sunulması bekleniyor. WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikle ilgili yeni bir gelişme yaşanırsa, sizlere bilgi vermeye devam edeceğiz.