Açsam mı Açmasam mı? Diye İçiniz İçinizi Yiyecek: WhatsApp'a Üstü Kapalı Mesajlar Geliyor!

WhatsApp'ın "2.26.7.10" kodlu Android beta sürümünde dikkat çeken bir özellik tespit edildi. "Spoiler mesaj" olarak karşımıza çıkan özellik, bir mesajın üstünü kapatmanızı sağlayacak. Yeni özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı henüz belli değil.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uygulamanın "2.26.7.10" kodlu Android beta sürümünde, daha önce benzerini görmediğimiz bir özellik üzerinde çalışıldığı tespit edildi. Bu özellik, kimi kullanıcıları ciddi anlamda rahatsız edecek gibi görünüyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği, temelinde metin biçimlendirme aracı olarak çalışıyor. Kullanıcılar, bu özellik sayesinde bir metnin üstünü kapatıp, bunu okuyup okumamayı diğer kullanıcının tercihine bırakabilecekler. Bu sayede ortaya eğlenceli bir durum çıkmış olacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

WhatsApp'ın yeni özelliği, oldukça basit bir kullanım mantığına sahip olacak. Kullanıcı, üstünü kapatmak istediği bir metni veya kelimeyi seçecek ve açılabilir menüde "Spoiler"a dokunacak. Bunun üstüne söz konusu alan, blur'lanmış olacak. Karşıdaki kullanıcı, blur'lu alana dokunduğu zaman her şey normale dönmüş olacak.

WhatsApp'ın yeni metin biçimlendirme aracı, henüz geliştirme aşamasında. Yani bu özelliğin kullanıma sunulması için bir süre daha beklememiz gerekecek. Bakalım kullanıcıların spoiler mesaj hakkındaki görüşleri nasıl olacak...