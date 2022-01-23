WhatsApp birçok güncelleme ile birlikte iki aşamalı doğrulamayı da getirmeye hazırlanıyor. Bu özellik ile kullanıcılarına daha güvenli bir iletişim platformu sunmayı ve dolandırıcılıkların önüne geçmeyi planlıyor.

Android'deki mesajlaşma geçmişinin iOS'a aktarılması hakkında gerekli testlerin yapıldığını açıklayan WhatsApp, sohbet geçmişini Android telefonlardan iOS’a taşımaya hazır hale getirirken aynı zamanda kullanıcılarının güvenliği için de çalışmalarına devam ediyor. Masaüstü ve web sürümlerini iyileştirmek için büyük bir güncelleme yolda.

WABetaInfo tarafından edinilen bilgide WhatsApp, masaüstü ve web sürümlerine iki adımlı doğrulama eklemeye hazırlanıyor. Pek çok insanın iletişim kurmak için güvendiği uygulama, kullanıcıların bilgilerinin çalınmasının önüne geçmek istiyor.

İki aşamalı doğrulama etkinleştirilip devre dışı bırakılabilecek

WhatsApp, Touch ID veya Face ID ile uygulamanın kilidinin açılmasıyla dolandırıcılıkların önüne geçmeye çalışsa da hala hesabını kaybeden veya dolandırılan birçok insan var. İki adımlı doğrulama ile uygulamanın hedefi kullanıcılarına daha güvenli bir iletişim platformu sağlamak. Bununla birlikte çoklu cihaz işlevselliğini de arttırmaya hazırlanan WhatsApp, telefonunuzun yakında olmasına ihtiyaç duymadan hatta telefonunuzu açmadan masaüstü ve web uygulamasına erişebilmek için de çalışmalarını sürdürüyor. İki adımlı doğrulama ile de kullanıcıların güvenliğini sağlamaya yardımcı olabilecek.

Hesabınızın kaydını oluştururken 6 haneli kodu girdikten sonra hesaba giriş yapmak için kişisel bir PIN istenecek. WhatsApp, iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak mümkün olacak. Bu özellik ile de telefonunuzu kaybettiğiniz veya PIN kodunuzu hatırlamadığınız anlarda mağdur olmamanızı sağlayacak.

Artık sesli aramalarda da duvar kağıdı kullanılabilecek

WhatsApp’ın getireceği bir diğer özellik ise iOS sürümünde sesli aramalarda da seçtiğiniz duvar kağıdını görebilecek olmanız. Şu anda farklı sohbetler için farklı duvar kağıtları seçilebilen uygulama arama yapıldığında varsayılan duvar kağıdına geçiyor. Uygulama bunu da geliştirmek için çalışmalara başladı.

WhatsApp bu işlevleri geliştirmenin henüz ilk günlerinde olduğundan özelliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.