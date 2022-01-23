WhatsApp, Android-iOS Arasında Sohbet Aktarmayı Test Ediyor

WhatsApp, uzun yıllardır beklenen bir özelliği sonunda getiriyor gibi gözüküyor. WABetaInfo isimli WhatsApp forumunda ortaya çıkan yeni ekran görüntülerine göre WhatsApp’a Android ve iOS arasında sohbet geçmişi aktarma özelliği geliyor.

Uzun yıllardır neredeyse her çevrimiçi sohbet uygulamasının sahip olduğu sohbet aktarma özelliği, ne yazık ki en popüler sohbet uygulaması WhatsApp’ta tamamen fonksiyonel olarak bulunmuyordu. WhatsApp’ta sohbetlerinizi hâlâ Android’ten iOS’a taşıyamıyorsunuz ancak son bulgulara göre bu durum değişecek gibi görünüyor.

WABetaInfo'nun bulgularına göre WhatsApp, sohbet geçmişinizi Android'den iOS'a taşımanıza olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor olabilir. Bu özellik ilk olarak iOS için en son WhatsApp beta sürümü 22.2.74'te tespit edilmişti. Bu güncelleme, WhatsApp sohbetlerinizi Move to iOS uygulamasını kullanarak Android'den iOS'a aktarmanıza izin verebilecek bir özelliğe işaret ediyor.

WhatsApp sizden izin isteyecek ve telefonunuzu açık tutmanızı söyleyecek

WABetaInfo, özelliğin nasıl görünebileceğini gösteren birkaç ekran görüntüsü de paylaştı. Görüntülere bakıldığında WhatsApp aktarım işlemine başlamadan önce kullanıcıdan izin isteyecek, ardından ise sohbetlerinizi taşırken uygulamayı ve telefonunuzun kilidini açık tutmanızı isteyecek gibi görünüyor.

WhatsApp ilk olarak kullanıcıların sohbet geçmişlerini iOS'tan Samsung telefonlarına taşımasına izin vermeye başladı ve daha sonra bu özelliği iOS'tan Google Pixel ve diğer Android 12 cihazlarına sohbet aktarımlarını destekleyecek şekilde genişletti.

Kullanıcıların sohbetlerini Android'den iOS'a aktarmalarına izin vermek tabii ki şu ana kadar ki en büyük gelişme olacak ancak hangi cihazların bu özelliği destekleyeceği ve ne zaman kullanıma sunulacağı belirsizliğini koruyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın.