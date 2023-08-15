WhatsApp'ın son Android beta sürümünde, yapay zekâ destekli yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu yeni özellik, kullanıcıların metinlerle çıkartmalar oluşturmalarını sağlıyor. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı bilinmiyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için yeni bir özellik üzerinde çalışıldığı ortaya çıktı. Uygulamanın "2.23.17.14" kodlu Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni özellik, WhatsApp'a DALL-E benzeri bir mekanizma geleceğini gözler önüne seriyor. Kullanıcılar, bu yeni özellik sayesinde benzersiz çıkartmalar oluşturabilecekler.

Yapay zekâ destekli bir araç olarak bir süredir kullanımda olan DALL-E, yazılan metinlerin görsellere dönüştürülmesini sağlıyor. İşte WhatsApp'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik de tam olarak aynı amaca hizmet edecek. Kullanıcı, yazacağı basit bir metin ile kendi özgün çıkartmasını oluşturabilecek. Özellik, WhatsApp deneyimine boyut atlatacak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın yeni özelliği işte böyle görünecek:

WhatsApp'ın yeni özelliği kullanılabilir olduğunda, çıkartma bölümüne yeni bir bölüm eklenecek. Burada, yapay zekâ destekli çıkartmalar oluşturulabileceği belirtilecek. "Create" (oluştur) seçeneğine dokunan kullanıcı, ufak bir açıklayıcı metin yazacak. Meta'nın kendi yapay zekâsı, bu metin üzerinden bir çıkartma oluşturabilecek. Kullanıcı bu çıkartmayı kullanabileceği gibi beğenmezse silecek. Yukarıdaki örnekte, "cat laughing on a skateboard" ifadesinin dönüştürüldüğü çıkartmayı görüyorsunuz. Açıklamanın Türkçe karşılığı, "kaykay üzerinde gülen bir kedi".

WhatsApp, yapay zekâ destekli çıkartma oluşturma aracı ile ilgili açıklama yapmadı. Haliyle, bu özelliğin ne zaman kullanılabilir olacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak beta sürümdeki özellik, kullanıcılar arasında dağıtılmaya başladı. Bu yüzden, özelliğin yakın bir gelecekte kullanılabilir olacağını düşünüyoruz.