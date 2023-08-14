WhatsApp Web'in beta sürümünde "ekran kilidi" özelliği test edilmeye başladı. Bu özellik, iş yerinde WhatsApp kullananların gizliliğini maksimum seviyeye çıkaracak.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Uygulamanın web beta sürümüne, yeni bir güvenlik katmanı ekleneceği ortaya çıktı. Kullanıcılar, bu yeni katman sayesinde özellikle de iş yerlerinde rahat edecekler. Gelin hep birlikte WhatsApp'ın yeni özelliğine yakından bakalım.

WhatsApp Web'in 2.2333.11 kodlu beta sürümünde tespit edilen yeni özellik, uygulamaya ekran kilidi getiriyor. Bu özellik, en basit anlatımı ile WhatsApp ekranı açılırken bir şifre girilmesini gerektirecek. Bu şifre girilmediği takdirde, WhatsApp ekranı açılmayacak. Diyelim ki iş yerinde kullandığınız bilgisayarda WhatsApp Web oturumu açık. Belirlediğiniz şifreyi girmeden, WhatsApp'a ulaşmak mümkün olmayacak.

WhatsApp'ın yeni özelliği böyle görünüyor:

Şu an için sadece bazı beta sürüm kullanıcıları tarafından test edilen yeni güvenlik katmanına, "Gizlilik" ayarları bölümünden ulaşılabilecek. Kullanıcı, bu bölüme girdiği zaman "Ekran Kilidi" isimli bir seçenek ile karşılaşacak. Seçenek aktif edildiği zaman bir şifre belirlenmesi gerekecek. Bu şifre belirlendikten sonra, WhatsApp Web sayfası her açıldığında şifrenin girilmesi gerekecek.

Yapılan bu çalışmayla mobil sürümdeki "Parmak izi kilidi" özelliğinin bir benzeri web sürüme ulaşmış oldu. En azından kısmen. WhatsApp Web için ekran kilidi özelliği, çok yakında tüm kullanıcılara ulaşacaktır. Özelliğin bir gün masaüstü sürüme gelip gelmeyeceği ise şimdilik bilinmezliğini koruyor. Meta, çok büyük olasılıkla ekran kilidi özelliğini masaüstü sürüme de getirecektir.