Meta, sadece 2025 yılının ilk yarısında WhatsApp'ta bulunan ve birçok farklı ülkeden birçok farklı kullanıcıyı arayan ve mesaj atan yaklaşık 7 milyon dolandırıcı hesabının silindiğini açıkladı.

Meta, WhatsApp'ta bu yılın ilk yarısında dünya genelinde 6,8 milyon sahte hesabı kapattığını duyurdu. Bu hesapların çoğu Güneydoğu Asya’da faaliyet gösteren ve insanları dolandırmak için kurulan suç örgütleriyle bağlantılıydı.

Şirket, WhatsApp kullanıcılarını dolandırıcılardan korumak için yeni güvenlik önlemleri getirdi. Örneğin artık kişi listenizde olmayan biri sizi bir grup sohbetine eklediğinde WhatsApp sizi uyaracak. Şirket gelecekte de buna benzer dolandırıcılık karşıtı özellikler getirmeyi planladığını söylüyor.

6,8 milyon sahte WhatsApp hesabı silindi

Dolandırıcılar genellikle insanları önce kısa mesajla kandırıp, ardından konuşmayı WhatsApp gibi uygulamalara taşıyor. Sahte yatırım teklifleri, kolay yoldan para kazanma vaadi ya da sahte iş ilanları bu tuzakların başında geliyor. Bazı durumlarda ise dolandırıcılar ChatGPT gibi yapay zekâ araçlarını kullanarak kurbanları ikna etmeye çalışıyor.

İngiltere’deki tüketici hakları kuruluşu Which?, Meta'nın WhatsApp tarafında attığı adımları olumlu karşılasa da şirketin tüm platformlarında (Facebook, Instagram, WhatsApp) dolandırıcılıkla daha etkin mücadele etmesi gerektiğini söyledi. Hukuk uzmanları ise Meta ve diğer teknoloji şirketlerinin dolandırıcı reklamların platformlarda görünmesini tamamen engellemesi gerektiğini söylüyor.

Peki siz WhatsApp üzerinden dolandırıcılardan herhangi bir arama ya da mesaj aldınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.