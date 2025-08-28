WhatsApp, uygulamaya yepyeni bir yapay zekâ özelliği eklediğini açıkladı. Ülkemizde kullanılamayan bu özellik, "Yazma Yardımı" ismini alıyor ve yapay zekânın mesajları kullanıcıların istediği şekilde değiştirmesine imkân tanıyor.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, sürekli yeni özellikler getirerek kullanıcı deneyimini iyileştirmeye çalışıyordu. Ülkemizde henüz olmasa da platformda Meta AI yapay zekâ özelliklerinin kullanılmaya başladığını görmüştük. Şimdi ise bu özelliklere bir yenisi daha eklendi.

Şirket tarafından yapılan resmî açıklamaya göre WhatsApp’a “Yazma Yardımı” olarak adlandırılan bir işlev eklendi. Bu özellik, yapay zekâyı kullanarak mesajlar üzerinde oynamalar yapabiliyor.

Yapay zekâ, mesajlarınızı istediğiniz hâle getirebilecek

Yeni özellik, kullanıcıların mesajlarını yapay zekâyla düzenlemelerini, yeniden ifade etmelerini ve tonlamalarını ayarlamalarına olanak tanıyor. Şirketin özel işleme teknolojisinden yararlanan işlev, kullanıcıların direkt olarak yapay zekâyla oluşturulmuş yanıtlar almalarını sağlıyor. Mesajları isterseniz daha profesyonel, daha komik veya istediğiniz herhangi bir hâle getirebiliyorsunuz. Ya da direkt yapay zekâ size aradığınız tarzda mesaj önerileri sunabiliyor.

Şirket, bir örnek de vermiş. Örneğin bir kullanıcı mesajında “Lütfen çorapları kanepede bırakmayın.” ifadelerini kullanmış. Yazma yardımı özelliğiyle daha komik hâle getirildiğinde ise yapay zekâ, bu mesajı “Lütfen kanepeyi çorap mezarlığına çevirmeyin.”e dönüştürerek çok daha komik yapmayı başarmış.

WhatsApp, bu özelliğiyle kullanıcılarının ChatGPT gibi üçüncü taraf araçlar kullanmak yerine direkt uygulama içinden her şeyi hâlledebilmesini amaçlıyor. Ayrıca mesajların ne Meta ne de WhatsApp tarafından takip edilebildiğini belirtelim. Yani yapay zekâdan alınan yardımla oluşturulan mesajlar tamamen gizli olmaya devam edecek. Meta’nın yapay zekâ özellikleri henüz ülkemizde bulunmadığı için bu özellikten Türkiye’de yararlanamayacağız. Ne zaman geleceği hakkında hâlâ bir bilgi yok.