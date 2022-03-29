WhatsApp'a Yepyeni Emojiler Geliyor! İşte Yeni WhatsApp Emojilerinin İlk Görüntüleri

2 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
WhatsApp, iOS kullanıcıları için bir süre önce getirdiği yeni emoji setini nihayet Andorid telefonlara da getirdi. Şimdilik sadece beta kullanıcılarının erişimine açılan emojiler, ilerleyen günlerde tüm telefonlarda kullanılabilecek.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’a önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen ve platformu bir adım daha Telegram olmaya yaklaştıracak özelliklerden bahsetmiştik. Dosya paylaşım sınırı, emojilerle tepki verme ve anketlerle birlikte yeni bir güncelleme daha gündeme geldi. 

Android işletim sistemine sahip bir telefonunuz varsa, WhatsApp’la ilgili en sinir olduğunuz şeylerden biri iOS telefonlara gelen yeni emojilere ulaşamıyor olmanız olabilr. Günümüzün en çok kullanılan mesajlaşma uygulamarından biri olan WhatsApp, nihayet Android kullanıcılarının da yüzünü güldürecek emojileri beta kullanıcılarının beğenisine sundu. 

WhatsApp’ın yeni emoji seti Android telefonlara geliyor! 

whatsapp yeni emojiler

WhatsApp’ın bir süre önce iOS kullanıcıları için çok çeşitli emojilere yer verilen Unicode emoji setini kullanıma açmış ve Android kullanıcılarının kalbini kırmıştı. WhatsApp’tan Android kullanıcılarını sevindirecek o haber nihayet geldi. Yukarıda yer alan ekran görüntüsünde görmüş olduğunuz tüm emojiler, WhatsApp’ın ilerleyen günlerde gelecek olan güncellemesiyle birlikte tüm Android kullanıcılarının erişimine açılacak. 
İLGİLİ HABER

WhatsApp 'Telegram Olmaya' Bir Adım Daha Yaklaşıyor: Dosya Paylaşım Sınırı 2 GB'a Yükseltilecek

Şimdilik bu emoji seti Andorid işletim sistemi kullanan WhatsApp beta kullanıcıları için mevcut ve sadece beta kullanıcıları kendi aralarında bu emojileri gönderebiliyor. Eğer bir beta kullanıcıysanız bu emojileri 2.22.8.8 beta güncellemesini yapmayan bir arkadaşınızla paylaşamıyorsunuz. WhatsApp, ilerleyen günlerde bu emoji setini herkesin kullanıma açmaya hazırlanıyor. Siz de tüm bu hazırlıklar sürerken, bu çılgın emojiler için gözünüzü dört açmayı ve WhatsApp uygulamanıza gelen güncellemeleri takip etmeyi unutmayın. 

Kaynak : https://www.sammobile.com/news/whatsapp-beta-gets-new-set-of-emojis-previously-launched-on-ios/
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0
En Güncel Haberler