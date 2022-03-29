WhatsApp, iOS kullanıcıları için bir süre önce getirdiği yeni emoji setini nihayet Andorid telefonlara da getirdi. Şimdilik sadece beta kullanıcılarının erişimine açılan emojiler, ilerleyen günlerde tüm telefonlarda kullanılabilecek.

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp’a önümüzdeki günlerde gelmesi beklenen ve platformu bir adım daha Telegram olmaya yaklaştıracak özelliklerden bahsetmiştik. Dosya paylaşım sınırı, emojilerle tepki verme ve anketlerle birlikte yeni bir güncelleme daha gündeme geldi.

Android işletim sistemine sahip bir telefonunuz varsa, WhatsApp’la ilgili en sinir olduğunuz şeylerden biri iOS telefonlara gelen yeni emojilere ulaşamıyor olmanız olabilr. Günümüzün en çok kullanılan mesajlaşma uygulamarından biri olan WhatsApp, nihayet Android kullanıcılarının da yüzünü güldürecek emojileri beta kullanıcılarının beğenisine sundu.

WhatsApp’ın yeni emoji seti Android telefonlara geliyor!

WhatsApp’ın bir süre önce iOS kullanıcıları için çok çeşitli emojilere yer verilen Unicode emoji setini kullanıma açmış ve Android kullanıcılarının kalbini kırmıştı. WhatsApp’tan Android kullanıcılarını sevindirecek o haber nihayet geldi. Yukarıda yer alan ekran görüntüsünde görmüş olduğunuz tüm emojiler, WhatsApp’ın ilerleyen günlerde gelecek olan güncellemesiyle birlikte tüm Android kullanıcılarının erişimine açılacak.

Şimdilik bu emoji seti Andorid işletim sistemi kullanan WhatsApp beta kullanıcıları için mevcut ve sadece beta kullanıcıları kendi aralarında bu emojileri gönderebiliyor. Eğer bir beta kullanıcıysanız bu emojileri 2.22.8.8 beta güncellemesini yapmayan bir arkadaşınızla paylaşamıyorsunuz. WhatsApp, ilerleyen günlerde bu emoji setini herkesin kullanıma açmaya hazırlanıyor. Siz de tüm bu hazırlıklar sürerken, bu çılgın emojiler için gözünüzü dört açmayı ve WhatsApp uygulamanıza gelen güncellemeleri takip etmeyi unutmayın.