Geçtiğimiz günlerde getirdiği ve getireceği söylenen özelliklerle gündeme gelen WhatsApp, Telegram'ın 2020'den beri kullandığı yeni bir özellikle daha gündeme geldi. Dosya boyutlarında iyileştirmeye gidilecek olan bu yeni özellik, Arjantin'de test edilmeye başlandı.

WhatsApp bu sıralar sıklıkla getirdiği ve getirmeyi planaladığı yeni özellikle gündeme geliyor. Son olarak da geçtiğimiz günlerde sizlere, WhatsApp’ın mesajlara tepki verme özelliğini beta sürümünde kullanıma açtığından ve Anketler üzerinde çalışmalarından bahsetmiştik.

Günümüzde en çok tercih edilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan WhatsApp, yeni bir iyileştirme üzerinde daha çalışmalara başladı. Kullanıcıların birbirlerine gönderdikleri dosya boyutlarıyla ilgili yapılması planlanan bu değişiklik neymiş, gelin birlikte bakalım.

iOS kullanıcıları 2 GB’a kadar dosya paylaşımı yapabilecek

WABetaInfo tarafından yapılan paylaşıma göre, WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı yeni iyileştirme ile iOS kullanıcıları 2 GB’a kadar dosya paylaşımı yapabilecek. Şu anda ise WhatsApp üzerinden kullanıcılar en fazla 100 MB boyutunda paylaşım yapabiliyor. Telegram kullanıcıları ise 2020 yılından beri 2 GB’a kadar dosya paylaşımı yapabiliyor. Uzun bir zamandır Telegram’ın pek çok özelliğini yeni yeni getiren WhatsApp, yine bu özelliği bünyesine dahil etmesiyle de Telegram olmaya bir adım daha yaklaşmış olacak.

Şirket, dosya paylaşım boyutlarını iOS 15 cihazlar için 2 GB’a çıkartacak bu yeni özelliği için Arjantin'de test çalışmalarına başladı. Tabii bununla birlikte şirketlerin birçok özelliği test aşamasındayken iptal ettiği ve yayınlamadığı da bir gerçek. Bu sebeple WhatsApp da bu dosya aktarım boyutu konusunda yapacağı değişikliği gereksiz bularak kullanıcılara hiç sunmayabilir. Şu an için bu özellik sadece iOS kullanıcıları için gündemde olsa da test aşamasından geçtiği takdirde tüm kullanıcılara sunulması planlanıyor.