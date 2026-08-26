WhatsApp Yeni Güvenlik Özelliklerini Duyurdu: 6 Haneli PIN Kodları Tarihe Karışıyor

WhatsApp, hesap güvenliğini artırmayı hedefleyen ve WhatsApp güvenlik standartlarını güncelleyen yeni özelliklerini duyurdu. Bu adımlar sayesinde iki adımlı doğrulama daha güçlü bir yapıya kavuşurken, bilinmeyen aramalar için de kullanıcılara ekstra bağlam bilgisi sunuluyor.

WhatsApp, kullanıcıların hesaplarını siber saldırılara karşı korumalarına yardımcı olmak amacıyla yeni güvenlik özelliklerini başlattığını açıkladı. Özellikle kimlik avı ve siber saldırı girişimlerinin daha karmaşık hale geldiği bu dönemde, hesap güvenliğini günlük kullanıcılar için daha kolay ve erişilebilir hale getirmek hedefleniyor.

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Bu kapsamda kullanıma sunulan yenilikler, yıllardır hayatımızda olan altı haneli PIN kodlarını değiştirerek iki adımlı doğrulama sürecini yeniden yapılandırıyor. Ek olarak, parola anahtarı kullanımının genişletilmesi ve Android cihazlarda bilinmeyen aramalar için sunulan yeni detaylar, hesap güvenliğini artıracak önemli adımlar arasında yer alıyor. İşte bu yeni güvenlik güncellemelerinin sunduğu başlıca özellikler.

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İki adımlı doğrulamada şifre dönemi

Şimdiye kadar WhatsApp'ın iki adımlı doğrulama sistemi, hesap koruması için altı haneli bir PIN kodu kullanıyordu. Ancak yeni güncellemeyle birlikte bu sistem değişiyor ve kullanıcılara tam kapsamlı şifreler oluşturma imkanı sunuluyor. Özel karakterler içeren, daha uzun ve alfanümerik şifreler sayesinde PIN kodunu tahmin etmek oldukça zorlaşıyor. Böylece, tek kullanımlık şifreniz ele geçirilse bile hesabınızın ele geçirilmesini önlemek için daha güçlü bir koruma katmanı sağlanmış oluyor.

Parola anahtarları ile daha kolay giriş

WhatsApp, 2024 yılında desteklemeye başladığı ve halihazırda 1 milyar kişinin kullandığı parola anahtarları özelliğini genişletiyor. Kullanıcılar artık hesaplarına birden fazla parola ekleyebilecek. Bu durum, özellikle hem iOS hem de Android cihazı bir arada kullanan kişiler için pratik bir çözüm sunuyor. Kullanıcıların Face ID veya parmak izlerini kullanarak hesaplarına giriş yapmalarına olanak tanıyan bu sistem, şifrelerden daha güçlü bir alternatif oluşturuyor. Parola anahtarıyla giriş yapmak, kullanıcı adı ve şifre kombinasyonlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırarak hesaplara uzaktan erişilmesini büyük ölçüde zorlaştırıyor.

Bilinmeyen aramalara karşı daha fazla bilgi

Yeni güncellemeler, yabancı numaralardan gelen aramalara karşı da kullanıcıları bilgilendirmeyi amaçlıyor. Android kullanıcıları, rehberlerinde kayıtlı olmayan birinden arama aldıklarında artık ekranda daha fazla bağlam bilgisi görecekler. Gelen arama ekranında numaranın farklı bir ülkeden olup olmadığı ve arayan kişiyle ortak bir grubunuzun bulunup bulunmadığı gibi detaylar yer alacak. Bu sayede, aramayı cevaplamadan önce durum değerlendirmesi yapmak için biraz daha fazla bilgiye sahip olabilmek mümkün olacak.