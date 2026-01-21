Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

WhatsApp'a Gelecek Özellikleri Herkesten Önce Deneyebileceksiniz!

WhatsApp'ın yepyeni bir beta sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özellik, beta programına kayıtlı olmayanların da özellikleri erkenden denemesini sağlayacak.

WhatsApp'a Gelecek Özellikleri Herkesten Önce Deneyebileceksiniz!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına çok daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özelliklerini bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise gelen bilgiler şirketin özelliklere erkenden ulaşmanızı sağlayacak bir yenilik üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün 2.26.2.11 sürümünde fark edilen bu yenilik, beta programına kayıtlı olmayan bazı kullanıcılara beta sürümünü sunmak için tasarlandı.

Daha fazla kullanıcı özellikleri çıkmadan deneyebilecek

wp

Normalde WhatsApp’ın özelliklerine ulaşmak için beta programına kayıtlı olmanız gerekiyor. Bu yeni özellik ise daha fazla kullanıcının özelliklere ulaşmasını sağlayacak. Bu sayede WhatsApp, Play Store'un desteklediğinden daha fazla beta test kullanıcısına erişebilecek, böylece özellikleri daha fazla insan erkenden deneyip şirkete geri bildirim sağlayabilecek.

WABetaInfo tarafından alınan ekran görüntülerine baktığımızda yeni sistemin nasıl çalışacağı hakkında fikir edinebiliyoruz. Direkt ayarlar kısmına “Özelliklere erken erişim” isimli bir bölüm eklenecek. Buraya girdiğinizde ise “Beta programına katıl” yazan bir kısım göreceksiniz. Aktifleştirdiğinizde de kolaycak beta programına katılıp özellikleri erkenden deneyebileceksiniz. Ancak isteyen herkesin katılamayacağını da belirtmek gerekiyor. Yalnızca sınırlı sayıda insan betaya dahil olabilecek. Beta programına dahil olmayanların erişmesi için tasarlandığını tekrar hatırlatalım.

Daha fazla insanın özellikleri test etmesini sağlayacak yeni beta sistemi, şu anda geliştirilme aşamasında ve test ediliyor. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok.

WhatsApp Web, Google Meet ve Zoom'a Rakip Oluyor: İşte Yeni Özellik WhatsApp Web, Google Meet ve Zoom'a Rakip Oluyor: İşte Yeni Özellik
Whatsapp

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 260 TL Değerindeki 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Normal Fiyatı 345 TL Olan Oyun, Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Gemini'a "Hemen Cevapla" Özelliği Geldi: En Basit Soru İçin Bile Cevap Bekleme Derdi Bitiyor!

Gemini'a "Hemen Cevapla" Özelliği Geldi: En Basit Soru İçin Bile Cevap Bekleme Derdi Bitiyor!

Bir YouTuber PlayStation 5, Xbox Series X ve Nintendo Switch 2'yi Tek Bir Konsol Hâline Getirdi [Video]

Bir YouTuber PlayStation 5, Xbox Series X ve Nintendo Switch 2'yi Tek Bir Konsol Hâline Getirdi [Video]

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim