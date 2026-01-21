WhatsApp'a Gelecek Özellikleri Herkesten Önce Deneyebileceksiniz!

WhatsApp'ın yepyeni bir beta sistemi üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Bu özellik, beta programına kayıtlı olmayanların da özellikleri erkenden denemesini sağlayacak.

Dünyanın en büyük online mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcılarına çok daha iyi bir deneyim sunmak için sürekli yeni özelliklerini bizlerle buluşturuyordu. Şimdi ise gelen bilgiler şirketin özelliklere erkenden ulaşmanızı sağlayacak bir yenilik üzerinde çalıştığını gözler önüne serdi.

WABetaInfo tarafından uygulamanın Android sürümünün 2.26.2.11 sürümünde fark edilen bu yenilik, beta programına kayıtlı olmayan bazı kullanıcılara beta sürümünü sunmak için tasarlandı.

Daha fazla kullanıcı özellikleri çıkmadan deneyebilecek

Normalde WhatsApp’ın özelliklerine ulaşmak için beta programına kayıtlı olmanız gerekiyor. Bu yeni özellik ise daha fazla kullanıcının özelliklere ulaşmasını sağlayacak. Bu sayede WhatsApp, Play Store'un desteklediğinden daha fazla beta test kullanıcısına erişebilecek, böylece özellikleri daha fazla insan erkenden deneyip şirkete geri bildirim sağlayabilecek.

WABetaInfo tarafından alınan ekran görüntülerine baktığımızda yeni sistemin nasıl çalışacağı hakkında fikir edinebiliyoruz. Direkt ayarlar kısmına “Özelliklere erken erişim” isimli bir bölüm eklenecek. Buraya girdiğinizde ise “Beta programına katıl” yazan bir kısım göreceksiniz. Aktifleştirdiğinizde de kolaycak beta programına katılıp özellikleri erkenden deneyebileceksiniz. Ancak isteyen herkesin katılamayacağını da belirtmek gerekiyor. Yalnızca sınırlı sayıda insan betaya dahil olabilecek. Beta programına dahil olmayanların erişmesi için tasarlandığını tekrar hatırlatalım.

Daha fazla insanın özellikleri test etmesini sağlayacak yeni beta sistemi, şu anda geliştirilme aşamasında ve test ediliyor. Ne zaman geniş çapta kullanıma sunulacağı konusunda bir bilgi yok.