Gerek hikâyesi gerek mekanikleriyle biz oyun severlerin kalbini kazanmış birçok oyun serisi var. Peki bu oyunlar neler?

Oyun dünyası, her gün yeni oyunlar ve deneyimlerle daha da zenginleşen bir evrene dönüşüyor. Bu sebeple milyonlarca oyuncunun beğenisine sunulan oyunlar arasından kaliteli oyunu bulmak da zorlaşıyor. Ama bazı oyunlar var ki daha önce hiç oynamamış olsak bile bizlere adını duyurmayı başarmış.

Assassin's Creed serisinden God of War serisine birbirinden farklı ve unutulmaz oyun serilerini derlediğimiz bu içeriğimize gelin bir bakalım.

Listemizin ilk sırasında adından sıkça söz ettiren bir oyun serisi var: Assassin's Creed

Assassin’s Creed (2007)

Assassin’s Creed II (2009)

Assassin’s Creed: Brotherhood (2010)

Assassin’s Creed: Revelations (2011)

Assassin’s Creed III (2012)

Assassin’s Creed IV: Black Flag (2013)

Assassin’s Creed: Rogue (2014)

Assassin’s Creed: Unity (2014)

Assassin’s Creed: Syndicate (2015)

Assassin’s Creed: Origins (2017)

Assassin’s Creed: Odyssey (2018)

Assassin’s Creed: Valhalla (2020)

Assassin's Creed: Mirage (2023)

Assassin's Creed serisi, ilk olarak 2007 yılında Ubisoft tarafından piyasaya sürüldü. Aksiyon-macera türünde olan oyun, üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanabiliyor ve bizlere açık dünyada keşif yapma imkânı sunuyor. Oyun dünyasında neredeyse 20 yıldır var bu seriyi mutlaka oynamanız gerektiğini söylememize gerek yok galiba.

Sürreal mekanlarıyla: BioShock

BioShock (2007)

BioShock 2 (2010)

BioShock Infinite (2013)

2K Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan oyun serisi Bioshock, ilk olarak 2007'de piyasaya sürüldü ve hızla büyük bir hayran kitlesi kazandı. Seri, yaratıcı dünya yapısı ve sürükleyici atmosferi ile ön plana çıkıyor. Bir yeraltı şehri olan Rapture veya uçan bir şehir olan Columbia’da geçen bu oyun serisi de aksiyon-macera türünde.

Hayatta kalma- korku oyun serisi: Resident Evil

Resident Evil Zero

Resident Evil

Resident Evil 2

Resident Evil 3: Nemesis

Resident Evil: Code – Veronica

Resident Evil 4

Resident Evil Revelations

Resident Evil 5

Resident Evil Revelations 2

Resident Evil 6

Resident Evil 7: Biohazard

Resident Evil Village

Capcom tarafından geliştirilen Resident Evil serisi, korku ve hayatta kalma temasını iliklerinize kadar hissetmenizi sağlıyor. Bu seri sadece oyun endüstrisinde değil aynı zamanda sinema ve çizgi roman sektöründe de adından söz ettirdi. Umbrella Corporation adlı bir ilaç şirketi tarafından geliştirilen; virüslerle ve mutant yaratıklarla dolu bir laboratuvarda geçen oyunun zamanla birçok devam oyunu ve yan oyunları çıktı.

Savaş ve sinematiğin buluşması: Call of Duty

Call of Duty (2003)

Call of Duty 2 (2005)

Call of Duty 3 (2006)

Call of Duty 4: Modern Warfare (2007)

Call of Duty: World at War (2008)

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

Call of Duty: Black Ops (2010)

Call of Duty: Modern Warfare 3 (2011)

Call of Duty: Black Ops II (2012)

Call of Duty: Ghosts (2013)

Call of Duty: Advanced Warfare (2014)

Call of Duty: Black Ops III (2015)

Call of Duty: Infinite Warfare (2016)

Call of Duty: WWII (2017)

Call of Duty: Black Ops 4 (2018)

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Call of Duty: Black Ops Cold War (2020)

Call of Duty: Vanguard (2021)

Call of Duty: Modern Warfare II (2022)

Call of Duty: Modern Warfare III (2023)

Serisinde çok sayıda oyun bulunduran Call of Duty, oyun dünyasının en köklü ve ikonik serilerinden birisi. Oyunlar, farklı çağlar, çeşitli savaşlar ve askeri operasyonlar etrafında şekilleniyor. II. Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, modern dönem ve gelecekteki savaşlar bu dönemlerden bazıları. FPS oyunları seviyorsanız ve daha önce bu seriyle karşılaşmadıysanız bu oyun serisi tam size göre!

Hack&slash tarzının en bilinenlerinden: Diablo

Diablo (1997)

Diablo II (2000)

Diablo III (2012)

Diablo IV (2023)

1996 yılında ilk kez yayınladıktan sonra 2,5 milyon kopyadan fazla satan Diablo, aksiyon-rol yapma hack and slash tarzında bir seri. Cennet- cehennem ve melek- şeytan zıtlığına dayanan oyunun en bilinen yeri ise Sanctuary adlı fantastik bir dünya. Diablo serisi, karanlık atmosferi ve sürekli eşya toplama özellikleriyle bağımlılık yapıcı bir etkiye sahip.

Defalarca oynayabileceğiniz bir seri: The Witcher

The Witcher (2007)

The Witcher 2: Assassins of Kings (2011)

The Witcher 3: Wild Hunt (2015)

Polonyalı yazar Andrzej Sapkowski'nin aynı adı taşıyan fantastik roman serisinden esinlenerek CD Projekt Red tarafından geliştirilen The Witcher, son yıllarda çıkan dizisi sayesinde adından sıkça söz ettiriyor. Oyunda ana karakter Geralt'ın hikâyesini takip ederken çeşitli görevler yapıyorsunuz.

Adını oyun dünyasına altın harflerle yazdıran bir seri: Grand Theft Auto

Grand Theft Auto (1997)

Grand Theft Auto: London 1969 (1999)

Grand Theft Auto II (1999)

Grand Theft Auto III (2001)

Grand Theft Auto: Vice City (2002)

Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

Grand Theft Auto Advance (2004)

Grand Theft Auto: Liberty City Stories (2005)

Grand Theft Auto: Vice City Stories (2006)

Grand Theft Auto IV (2008)

Grand Theft Auto V (2013)

Rol yapma oyunu denince akla ilk gelenlerden biridir GTA. Seri, hikâyede ilerleyebilmek için görevlere ve aksiyon-macera, sürüş, rol yapma elementlerini de içeren serbest dünya üzerine odaklanıyor. Beklenen yeni oyunu sayesinde gündemden hiç düşmüyor demek de yanlış olmaz.

Oyunculara PlayStation aldıracak türden bir seri: God of War

God of War (2005)

God of War II (2007)

God of War: Betrayal (2007)

God of War: Chains of Olympus (2008)

God of War Collection (2009)

God of War III (2010)

God of War: Ghost of Sparta (2010)

God of War: Origins Collection (2011)

God of War Saga (2012)

God of War: Ascension (2013)

God of War Collection (2014)

God of War III Remastered (2015)

God of War (2018)

Antik mitolojilere dayanan serinin konusu, çeşitli tanrılarla savaşan ve Spartalı bir savaşçı olan Kratos'u ele alıyor. Serinin ilk oyunları Yunan mitolojisine dayanırken serinin sonraki oyunları İskandinav mitolojisine ve Kratos'un kurtuluş yoluna giderken oğlu Atreus ile olan maceralarına dayanıyor. God of War serisi oyunseverlerin son derece etkileyici bulduğu serilerden birisi olarak listemizde yerini alıyor.

Rockstar Games’in bir diğer oyunu: Red Dead Redemption

Red Dead Revolver (2004)

Red Dead Redemption (2010)

Red Dead Redemption (2018)

Red Dead Redemption, Amerikan Vahşi Batı'sının çeşitli zaman dilimlerinde geçen maceraları konu alıyor ve sizleri geniş açık bir dünyaya sokuyor. Aynı zamanda oyun, 1911 yılında ABD ile Meksika sınırları civarında geçiyor. John Marston adındaki karakteri kontrol ettiğiniz bu oyun da en sevilen seriler arasında.

Kıyamet sonrası bir dünya: The Last of Us

The Last of Us (2013)

The Last of Us: Left Behind (2014)

The Last of Us Remastered (2014)

The Last of Us Part II (2020)

The Last of Us Part I (2022)

"The Last of Us" serisi, Naughty Dog tarafından geliştirilen ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanan bir video oyunu serisi. Seri, post-apokaliptik bir dünyada geçen ve hayatta kalmak için mücadele eden karakterleri anlatıyor.

Bilim kurgu sevenler buraya: Half-Life

Half-Life (1998)

Half-Life: Opposing Force (1999)

Half-Life: Blue Shift (1999)

Half-Life​​​​​​​ 2 (2004)

Half-Life 2: Deathmatch (2004)

Half-Life 2: Lost Coast (2005)

Half-Life 2: Episode One (2006)

Half-Life 2: Episode Two (2007)

Valve Corporation tarafından geliştirilen ve oyuncuların bilim kurgu ve birinci şahıs nişancı türünde soluksuz bir maceraya atıldığı efsanevi bir oyunu serisi olan Half- Life, bir neslin unutulmaz oyun serisi de diyebiliriz.

Hız tutkunlarının favorisi: Need for Speed

The Need for Speed (1994)

Need for Speed II (1997)

Need for Speed III: Hot Pursuit (1998)

NFS: High Stakes (1999)

NFS: Porsche Unleashed (2000)

NFS: Hot Pursuit 2 (2002)

NFS: Underground (2003)

NFS: Underground 2 (2004)

NFS: Most Wanted (2005)

NFS: Carbon (2006)

NFS: ProStreet (2007)

NFS: Undercover (2008)

NFS: Shift (2009)

NFS: Nitro (2009)

NFS: World (2010)

NFS: Hot Pursuit (2010)

Shift 2: Unleashed (2011)

NFS: The Run (2011)

NFS: Most Wanted (2012)

Need for Speed Rivals (2013)

NFS: No Limits (2015)

Need for Speed (2015)

Need for Speed Payback (2017)

Need for Speed Heat (2019)

24 farklı oyunuyla 30 yıldır araba severlerin tutkusu olmayan devam eden Need for Speed, en uzun soluklu oyun serilerinden biri. Kanada merkezli şirket EA Black Box ve İngiltere merkezli Criterion Games gibi çeşitli şirketler tarafından geliştirilip Electronic Arts (EA) tarafından yayınlanan seri, yarış türünün ise en bilineni.

Son olarak: The Elder Scrolls

The Elder Scrolls: Arena

The Elder Scrolls II: Daggerfall

The Elder Scrolls III: Morrowind

The Elder Scrolls IV: Oblivion

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Elder Scrolls, Bethesda Game Studios tarafından 1992'den beridir çıkarılan beş oyunluk serinin, her oyununun ilk adı ve oyunlarındaki bir obje olarak biliniyor. Seri, kurgusal bir kıta olan Tamriel’de geçiyor. RPG türü sevenlerin ise bakması gereken bir seri.

Sizin en sevdiğiniz oyun serisi hangisi?

