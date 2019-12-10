‘Wi-Fi Simgesi Kayboldu’ Sorunu Nasıl Çözülür?

Bilgisayarlarımızdaki Wi-Fi bulma özelliğini ifade eden Wi-Fi simgesi, belirli durumlarda kaybolabilir. Bağlantı kopukluğu, sürücü eksikliği, virüsler nedeniyle yaşanan bu durumu nasıl çözebileceğinizi açıklıyoruz.

Windows görev çubuğunun sağ tarafında bulunan ve WiFi bulma özelliğini ifade edee Wi-Fi simgesi kısayolu aslında her açıdan işimizi kolaylaştırıyor. Normal şartlarda denetim masasından ulaşabileceğimiz ağ ayarlarına bu simge sayesinde kısayoldan ulaşabiliyoruz. Ayrıca mevcut bağlantının durumunu da görebiliyoruz. Bazı durumlarda bu bağlantı simgesi kaybolabiliyor.

Bağlantı simgesinin en çok kaybolma durumu, en çok bağlantı yok iken veya sorunlu olduğu zaman yaşanıyor. Ancak kimi zaman kullanıcıların yanlışlıkla yaptığı işlemler veya 3. parti yazılım nedeniyle de kaybolduğu oluyor. Bu içeriğimizde de Wi-Fi simgesinin kaybolduğu durumlarda, bu sorunu nasıl çözebileceğinizi anlatıyoruz.

Wi-Fi simgesi kayboldu sorununun çözümleri:

Görev çubuğunu kontrol edin:

Görev çubuğunun sağ bölümünde yer alan yukarı seçeneğine tıklayın,

seçeneğine tıklayın, Açılan pencerede Wi-Fi simgesi var mı kontrol edin.

var mı kontrol edin. Eğer simge varsa yeniden eski yerine sürükleyin.

Ayarların kaydetmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

İlk başta çok sık yapılan ve çözümü basit yöntemlerle başlayalım. Bu durumlardan biri de bağlantı simgesinin görev çubuğunda gizlenmesi. Bu durumda yapılacak çözüm de çok basit. Eğer gerçekten Wi-Fi simgesi bu gizli alanda yer alıyorsa, yeniden eski yerine sürüklemeniz sorunu çözecektir. Ancak bu ayarı yaptıktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmayı unutmayın.

Görev çubuğu simgelerini aktif hale getirin:

Görev çubuğunun en sağındaki simgeden Tüm Ayarlar seçeneğine tıklayın,

seçeneğine tıklayın, Gelen ekrandan Kişiselleştirme seçeneğine tıklayın,

seçeneğine tıklayın, Ardından gelen ekranda da Görev Çubuğu seçeneğine tıklayın,

seçeneğine tıklayın, Görev Çubuğu ekranında yer alan Bildirim Alanı bölümünden “ Sistem simgelerini aç veya kapat ” seçeneğine tıklayın.

” seçeneğine tıklayın. Listeden Ağ seçeneğinin aktif olup olmadığını kontrol edin. Eğer aktif değilse açın.

Bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Wi-Fi simgesinin gözükmeme nedenlerinden biri aktif olmaması da olabilir. Bu durum genellikle 3. parti programlardan dolayı kaynaklanıyor. Çözümü için yapmanız gerekenler de çok basit. Yukarıdaki adımları tek tek takip ederek sorunu çözebilirsiniz. Sistem simgelerini aç veya kapat ekranından, görev çubuğunda olmasını istediğiniz başka simgeleri de açabilirsiniz.

Wi-Fi simgesi için sorun giderme hizmetini kullanın:

Görev çubuğundaki veya başlat menüsündeki arama kutucuğuna Ağ Durumu yazın. Çıkan seçeneğe tıklayın.

yazın. Çıkan seçeneğe tıklayın. Gelen durum ekranında yer alan Ağ ve Paylaşım Merkezi seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Bu sefer karşımıza gelen ekrandan Sorunları giderin seçeğine tıklıyoruz.

seçeğine tıklıyoruz. Ekrandaki talimatları takip ederek varsa sorunları tek tek giderin.

Bazen Windows kaynaklı ağ hatalarından dolayı da Wi-Fi simgesi kaybolabilir. Bu tarz durumlarda yukarıdaki adımları izleyerek sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz. İnternet ayarlarına tıkladığınızda otomatik onarma penceresi çıkacak ve sizin yerinize Windows bir sorun arayacak. Bulursa da kendi otomatik olarak düzeltiyor. Ya da yapmanız gerekenleri söylüyor.

Windows Gezgin’i yeniden başlatın:

Ctrl+Shift+ESC komutlarıyla Görev Yöneticisi’ni çalıştırın (Görev çubuğuna sağ tıklayıp, Görev Yöneticisi diyerek de açabilirsiniz),

komutlarıyla Görev Yöneticisi’ni çalıştırın (Görev çubuğuna sağ tıklayıp, diyerek de açabilirsiniz), Açılan ekrandan İşlemler bölümü içerisinde Windows Gezgin ’i bulun.

’i bulun. Simgesine veya yazıya sağ tıklayarak Görevi sonlandır seçeneğine tıklayın. (Görev yöneticisini kesinlikle kapatmayın.)

seçeneğine tıklayın. (Görev yöneticisini kesinlikle kapatmayın.) Ardından Görev Yöneticisi’nin sol üst kısmında yer alan menüden Yeni görevi çalıştır seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Çıkan pencereye explorer.exe yazıp Tamam’a tıklayın.

yazıp Tamam’a tıklayın. Simgenin yeniden görev çubuğuna eklenip eklenmediğini kontrol edin.

Bu yöntemi denerken yanlışlıkla Görev Yöneticisi’ni kapatanlar farklı bir adımı izleyerek yapabilir. Bunun için bu sefer Çalıştır’ın kısayolunu kullanacağız. Klavyede Windows+R tuşlarına basarak Çalıştır penceresini çağırabilirsiniz. Bu andan itibaren yine pencereye explorer.exe yazarak görev çubuğunu aktif hale getirebilirsiniz.

Ağ ayarlarını yeniden başlatın:

Windows+R komutu ile Çalıştır penceresini çağırın.

komutu ile penceresini çağırın. Açılan pencereye services.msc yazın ve Tamam seçeneğine tıklayın.

yazın ve Tamam seçeneğine tıklayın. Açılan ekranda Ağ ile başlayan hizmetleri tek tek yeniden başlatın .

. Tüm hizmetleri başlattıktan sonra Wi-Fi simgesinin geri gelip gelmediğini kontrol edin.

Bu yöntem bazı kullanıcıların gözünü korkutabilir ama merak etmenize gerek yok. Yapılan bu işlemler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermiyor. Sadece bilgisayarınızda aktif olan ağ bağlantılarını yeniden başlatmış oluyorsunuz. Böylece simge bu hizmetler nedeniyle kaybolduysa geri gelecektir.

Aygıt Yöneticisi ile ağ ayarlarını yapılandırın:

Windows+R komutu ile Çalıştır penceresini çağırın.

komutu ile penceresini çağırın. Aygıt Yöneticisi’ni açmak için boşluğa devmgmt.msc yazın, Tamam'a tıklayın.

yazın, Tamam'a tıklayın. Aygıt Yöneticisi içerisinde Ağ Bağdaştırıcıları bölümüne gelin.

bölümüne gelin. Burada yer alan kablosuz ağ adaptörüne sağ tıklayın ve kaldırın . (Dizüstü bilgisayardan yaparken kablosuz ağ seçeneği olacak.)

. (Dizüstü bilgisayardan yaparken kablosuz ağ seçeneği olacak.) Değişikliği kaydetmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın, tekrar Aygıt Yöneticisi’ni çalıştırın.

tekrar Aygıt Yöneticisi’ni çalıştırın. Bu sefer Ağ Bağdaştırıcıları seçeneğine sağ tıklayın,

Donanım değişikliklerini tara seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Sorun çözülürse başka işleme gerek yok. Ancak çözülmezse aşağıdaki adımları takip edinİ

takip edinİ Ağ bağdaştırıcıları altındaki kablosuz ağ adaptörüne sağ tıklayın, sürücüyü güncelleştir seçeneğine tıklayın,

sağ tıklayın, seçeneğine tıklayın, Çıkan ekranda sürücü yazılımı için bilgisayarınıza göz atma seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Bilgisayarımdaki mevcut sürücü listesinden seçmeme izin ver seçeneğini tıklayın,

seçeneğini tıklayın, Mevcut en son sürücüyü seçerek, İleri seçeneğine tıklayın.

seçeneğine tıklayın. Değişiklikleri kaydetmek için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Evet biraz uzun bir yöntem. Bu yöntem ile bilgisayarınızdaki kablosuz ağ sürücüsündeki sorunları kontrol etmiş oluyorsunuz. İlk yöntemde mevcut sürücüde bir sorun olup olmadığını kontrol etmiş oluyorsunuz. Eğer sorun yoksa 2. yöntemi deneyebilirsiniz. Eğer sorun yine çözülmezse artık teknik servisten destek almanız gerekiyor.

Eğer Windows 10 Pro kullanıyorsanız şu yöntemi deneyin:

Windows+R komutu ile Çalıştır penceresini çağırın ve gpedit.msc yazdıktan sonra Tamam seçeneğine tıklayın.

komutu ile Çalıştır penceresini çağırın ve yazdıktan sonra Tamam seçeneğine tıklayın. Grup İlkesi Düzenleyici altında Kullanıcı Yapılandırması/Yönetim Şablonları/Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu adımlarını takip edin.

altında Kullanıcı Yapılandırması/Yönetim Şablonları/Başlat Menüsü ve adımlarını takip edin. Başlat Menüsü ve Görev Çubuğu’nu seçtikten sonra sağ penceredeki Ağ simgesini kaldır ’a çift tıklayın.

’a çift tıklayın. Açılan ekranda Engellendi seçeneğini seçin ve ardından Tamam seçeneğine tıklayın.

seçeneğini seçin ve ardından seçeneğine tıklayın. Şimdi Windows Gezgin’i yeniden başlatın ve sorunun çözülüp çözülmediğini kontrol edin.

Bu yöntem sadece Windows 10 Pro kullanıcıları için geçerli. Windows Gezgin’i yeniden başlatmak için önce Görev Yöneticisi içerisinde explorer.exe hizmetini kapatıyoruz. Ardından Windows+R komutunu kullanarak Çalıştır penceresini çağırıyoruz. Sonra da explorer.exe yazıp Tamam seçeneğine tıklıyoruz. Böylece durum çubuğu geri gelecek. Wi-Fi simgesinin geri gerip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Yukarıdaki yöntemleri tek tek deneyerek Wi-Fi simgesi kayboldu sorununu çözebilirsiniz. Tüm bu yöntemleri denemenize rağmen herhangi bir değişiklik olmazsa artık teknik servis ile görüşmeniz gerekiyor. Simgenin kaybolma durumları genelde 3. parti programlar nedeniyle oluyor. Kaybolma durumundan hmene önce kurduğunuz bir program varsa suçlusu o olabilir.